Przerobione dane. To już przestępstwo!

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach funkcjonariusze zatrzymali kierowcę citroena. Podróżny posiadający obywatelstwo niemieckie i rosyjskie, przerobił kirgiski dowód rejestracyjny i wymienił tablice w aucie.

Wczoraj na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach, na kierunku wjazdowym do Polski stawił się kierowca citroena. 46-latek, mieszkający w Berlinie okazał funkcjonariuszowi Straży Granicznej kirgiski dowód rejestracyjny. Przedstawiony dokument wzbudził podejrzenie funkcjonariusza. W blankiecie widoczne były ślady naniesionych zmian. Przerobiony został numer rejestracyjny i dane właściciela pojazdu.

Podróżny przyznał się do popełnionego przestępstwa. Ukarano go grzywną w wysokości 1 500 zł. W związku z tym, że citroen był zarejestrowany w Rosji, nie zezwolono mu na wjazd do Polski.