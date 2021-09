Sędzia Paweł Juszczyszyn w Elblągu. Zaprasza Cafe Iustitia

W czwartek, 30 września, w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Pawłem Juszczyszynem, sędzią Sądu Rejonowego w Olsztynie, jedną z twarzy walki o wolne sądy. Początek o godz. 18.

O Pawle Juszczyszynie zrobił się głośno, gdy został odsunięty od orzekania, kiedy jako pierwszy sędzia w Polsce powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zażądał od Kancelarii Sejmu przedstawienia list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Stał się wówczas symbolem walki o niezależne sądownictwo.

- Uważam, że nie można milczeć, kiedy dzieje się zło, kiedy jest czynione bezprawie. Jak to mądry człowiek kiedyś powiedział, zło dzieje się wtedy, kiedy dobry ludzie milczą. Nazwanie rzeczy po imieniu naprawdę potrafi bardzo dużo dać i wręcz ma to moc zmieniania rzeczywistości. Jeżeli jesteśmy obojętni, jeżeli milczymy, jeżeli odwracamy wzrok i twierdzimy, że coś nas nie dotyczy, wtedy źli ludzie mają pole do działania – mówił Paweł Juszczyszyn podczas wakacyjnego spotkania w Elblągu, które odbyło się w ramach Tour de Konstytucja.

Olsztyński sędzia ponownie odwiedzi Elbląg w czwartek, 30 września, gdy będzie gościem Cafe Iustitia, spotkania organizowanego w Bibliotece Elbląskiej (początek o godz. 18). W rozmowie z Magdalena Witkowską, dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Bartoszem Golejewskim, dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku skupi się na odpowiedziach na pytanie „Czy europejskiej trybunały są polskimi sądami?”.

Wstęp na spotkanie jest wolny.