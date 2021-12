Tak kierował autem, że spadł ze skarpy… Teraz ma zapłacić grzywnę

Sąd skazał pewnego 38-latka na karę grzywny oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. To wynik zdarzenia jakie spowodował on w maju tego roku na drodze S22 w okolicy Elbląga.

Wtedy to 38-latek kierując mercedesem i będąc pod działaniem środka odurzającego wjechał na drogę S22 w kierunku Braniewa tyle że pod prąd. Zmusił tym samym innych uczestników ruchu do zjeżdżania na pobocze. W konsekwencji wjechał w zatoczkę do zawracania z taką prędkością, że stracił panowanie nad pojazdem i spadł wraz z autem z 6 metrów. Do całej sytuacji być może by nie doszło gdyby 38-latek miał… prawo jazdy. Policjanci którzy obsługiwali to zdarzenie drogowe skierowali do sądu wniosek o ukaranie 38-latka. Dziś znamy już wyrok. Sąd skazał mężczyznę na grzywnę w wysokości 3000 złotych. Dodatkowo orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 2 lata. Dodatkowo odpowie jeszcze za kierowanie w stanie nietrzeźwości.