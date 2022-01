Udawał diagnostę i robił przeglądy swojego auta

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali 38-latka, który posłużył się sfałszowanym dowodem rejestracyjnym pojazdu. Po zabezpieczeniu środków finansowych w kwocie 1 000 zł (na poczet przyszłej kary), Polak opuścił przejście i udał się do Rosji.

Wczoraj, do odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski stawił się 38-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Był zdziwiony, kiedy to funkcjonariusze SG zatrzymali go, celem przedstawienia zarzutów. Okazało się, że podróżny pod koniec ubiegłego roku jechał z Rosji do Polski i przedstawił dowód rejestracyjny swojego pojazdu. Funkcjonariusze z PSG w Grzechotkach poddali analizie dokument i stwierdzili, że pieczątki oraz podpisy osób uprawnionych do przeprowadzenia badań technicznych auta są sfałszowane.

38-latek, mieszkający trochę w Polsce, trochę w Rosji przyznał się, że kilka razy w dowodzie rejestracyjnym opla astry postawił pieczęcie, świadczące o pozytywnym przeglądzie pojazdu. W dodatku złożył podpis.

Za popełniony czyn, w uzgodnieniu z braniewską prokuraturą ukarano go grzywną w wysokości 1 000 zł.