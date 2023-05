Weekend w policyjnych statystykach

Policjanci w trakcie weekendu zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Dwóch z nich kierowało rowerami a trzeci motorowerem.

Pierwsza z wymienionych sytuacji miała miejsce w piątek (26.05) po godz. 16 przy ul. Mazurskiej. Tam policjanci zatrzymali 57-latka jadącego rowerem. Mężczyzna miał 2 promile alkoholu w organizmie. Został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych. Taką bowiem grzywnę przewiduje obecnie taryfikator za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości.

Inna sytuacja miała miejsce w sobotę (27.05) w Przezmarku. Tam policjanci dzielnicowi zatrzymali do kontroli motorower, którym kierował 32-latek. Badanie alkotestem wykazało u niego 0,5 promila alkoholu w organizmie a dodatkowo mężczyzna miał sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami do 2026 roku. Policjanci znaleźli także przy nim papierowe zawiniątko z roślinnym suszem. Po sprawdzeniu narkotesterm okazało się, że jest to marihuana. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Tego samego dnia dokładnie 15 minut później policjanci dzielnicowi zatrzymali pijanego 31-latka, który kierował rowerem. Mężczyzna miał 1,76 promila alkoholu w organizmie. W tym przypadku również ukarano go mandatem w wysokości 2500 złotych. Mężczyzna został zatrzymany, ponieważ przy nim także znaleziono papierowe zawiniątko z marihuaną.

Za posiadanie środków odurzających może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.