Weekend w policyjnych statystykach 

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze odnotowali 18 zdarzeń drogowych, w tym 1 wypadek. Mundurowi zatrzymali 1 nietrzeźwego kierującego. Policjanci odnotowali także 75 przypadków przekroczeń prędkości (w tym 1 x 50+).

Policjanci prewencji wylegitymowali 330 osób i przeprowadzili 120 interwencji. 4 osoby przewieziono do wytrzeźwienia. Nałożono 33 mandaty, 88 razy pouczano i skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie. Funkcjonariusze skontrolowali 59 pojazdów.

Z kolei funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 174 osoby i skontrolowali 163 pojazdy. Przebadali 542 kierujących. Zatrzymali 1 nietrzeźwego. Niechlubny rekordzista miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie i spowodował kolizję. Uderzył w znak drogowy. Został zatrzymany przez straż miejską. Zdarzenie miało miejsce w Elblągu, przy ul. A. Krajowej. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto policjanci nałożyli 80 mandatów, skierowali do sądu 7 wniosków, w 26 przypadkach zastosowali pouczenia. Odnotowano 75 przypadków przekroczeń prędkości ( w tym 1 x 50+). Było 17 kolizji i 1 wypadek drogowy. Doszło do niego (w piątek, 16 lutego 2024 r.) w miejscowości Majewo (gm. Milejewo). 41-latka jadąca volkswagenem straciła panowanie nad samochodem, następnie wypadła z drogi, a pojazd dachował. Kobieta z urazem kręgosłupa trafiła do szpitala.