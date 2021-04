Wypadek w Gronowie Górnym

Pięć osób, w tym dwoje dzieci, zostało zabranych na badania do szpitala, po tym jak w Gronowie Górnym kierowca chryslera ratując się przed uderzeniem w drugie auto, wjechał do przydrożnego rowu. Zobacz zdjęcia.

Dziś (11 kwietnia) około godz. 14:40 kierujący autem marki vw passat jechał z Elbląga w kierunku Pasłęka, z nieznanych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Z naprzeciwka nadjeżdżało auto, którego kierowca chcąc uniknąć zderzenia zjechał na pobocze drogi i wpadł do przydrożnego rowu. Samochodem tym podróżowało sześć osób, w tym dwoje dzieci, wszyscy pasażerowie zostali zabrani na badania do szpitala. Do przyjazdu służb ratunkowych osoby te były przytomne.

Policja prowadziła czynności wyjaśniające, ruch został wstrzymany na około dwie godziny. Obaj kierujący byli trzeźwi.