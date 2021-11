Zadaj pytanie notariuszowi

W sobotę 27 listopada w godz. 10-16 już po raz dwunasty notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych telefonicznie oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych – na czacie i podczas streamingu.

Temat tegorocznej edycji brzmi „Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o swój majątek. Bo warto zaufać profesjonaliście”. Nie ogranicza on wachlarza pytań, jakie można zadać notariuszom. W ostatnią sobotę listopada będą oni służyć wsparciem we wszystkich sprawach, jakie na co dzień można załatwić w kancelarii notarialnej. A tych jest naprawdę niemało.



O co możemy zapytać w czasie Dnia Otwartego Notariatu?

- Notariusza kojarzymy zazwyczaj z czynnościami, które wymagają formy aktu notarialnego, jak

np. kupno i sprzedaż nieruchomości. Tymczasem dla wielu spraw nawet jeśli nie trzeba, to zdecydowanie warto rozważyć konsultację z notariuszem i formę aktu notarialnego – np. dla testamentu, umowy pożyczki, umowy działu spadku czy umowy podziału majątku wspólnego po rozwodzie. Notariusz pomoże nam lepiej zabezpieczyć nasz majątek oraz uchroni przed negatywnymi konsekwencjami podejmowanych decyzji prawnych – podsumowuje notariusz Małgorzata Muszalska, ogólnopolski koordynator DON.

Najczęściej zadawane pytania dotyczą niezmiennie szeroko pojętych spraw majątkowych, umów sprzedaży, darowizny oraz problematyki związanej z dziedziczeniem. W ostatnich latach rośnie jednak liczba zapytań dotyczących tworzenia i działania spółek, zarządu sukcesyjnego, pełnomocnictw oraz umów majątkowych małżeńskich. Coraz częściej notariusze otrzymują również pytania o czynności, których można dokonać w kancelarii notarialnej bez konieczności udawania się do sądu, a więc takich jak sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, dokonanie działu spadku czy też odrzucenie spadku.

Już po raz drugi notariuszom w czasie Dnia Otwartego Notariatu towarzyszyć będą eksperci z Biura Rzecznika Finansowego, którzy odpowiedzą na pytania z zakresu finansów osobistych

i ubezpieczeń. Nowością będzie dyżur ekspertów Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Rzecznika Finansowego, którzy przedstawią zalety i możliwości polubownych rozstrzygnięć w sporach z instytucjami finansowymi.

Telefonicznie, na czacie, podczas streamingu

Ubiegłoroczna formuła Dnia Otwartego Notariatu bardzo dobrze się sprawdziła, dlatego również

w tym roku ponad 300 notariuszy z całej Polski będzie odpowiadać na pytania:

- na czacie i w trakcie streamingu: na facebookowym profilu Porozmawiaj z Notariuszem

oraz telefonicznie (numer telefonu dla mieszkańców regionu Trójmiasta i Elbląga to - 58 727 01 00)

Kontakt z ekspertami z Biura Rzecznika Finansowego: 22 102 10 09

Dzień Otwarty Notariatu

Celem Dnia Otwartego Notariatu, który jest organizowany od 2010 r. przez Krajową Radę Notarialną we współpracy z izbami notarialnymi, jest edukacja prawna.

– Z codziennej praktyki notarialnej wynika, że osobom przychodzącym do kancelarii notarialnych bardzo często brakuje podstawowej wiedzy prawnej. Dlatego notariusze za jedno z ważniejszych swoich zadań uznają edukowanie społeczeństwa w zakresie tych obszarów prawa, które należą do ich kompetencji, jak i szerokie informowanie o katalogu umów i czynności notarialnych, które będą odpowiednie dla realizacji celów zakładanych przez klientów kancelarii – poinformował not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.

Podobny cel zakłada towarzysząca DON i organizowana od 2015 r. akcja „Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku dedykowana seniorom”.