Zatrzymany 36-latek był poszukiwany i miał narkotyki 

Elbląscy policjanci zatrzymali 36-latka, który był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Elblągu do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo policjanci znaleźli przy nim tabletki ecstasy. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

36-latek został zatrzymany we wtorek (8 lutego) przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu. Miał przy sobie zawiniątko foliowe, a w nim dwie tabletki ecstasy. Dodatkowo podczas kontroli okazało się, że był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Elblągu do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności za kradzieże. Mężczyzna trafi do zakładu karnego oraz dodatkowo odpowie przed sądem za posiadanie narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.