Zbrodnia na Okulickiego. Sprawa trafiła do sądu

Po roku śledztwa Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w jednym z mieszkań przy ul. Okulickiego. Oskarżonym jest 30-letni obecnie Rafał N., któremu grozi nawet dożywocie.

43-letnia elblążanka zginęła we wrześniu 2022 roku w jednym z mieszkań przy ul. Okulickiego. Sprawca zadał ofierze kilkanaście ciosów nożem, ciało kobiety znalazł jej 9-letni syn powrocie ze szkoły... Jeszcze tego samego dnia policja zatrzymała 29-letniego wówczas Rafał N., który był znajomym ofiary. Jak informowała wówczas prokuratura, mężczyzna przyznał się do winy, ale nie zdradzał motywu. Sąd aresztował podejrzanego, do dzisiaj przebywa w areszcie.

Prokuratura Okręgowa śledztwo w tej sprawie prowadziła przez rok. Zleciła m.in. badania biologiczne na miejscu zbrodni oraz psychiatryczne podejrzanego. – Najdłużej czekaliśmy na wyniki badań biologicznych – informuje Grażyna Jewusiak z Prokuratury Okręgowej w Elblągu, która skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa przeciwko Rafałowi N. - Mężczyzna jest oskarżony z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli o zabójstwo.

30-latkowi grozi nawet dożywocie. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu pierwszej rozprawy.