13-latek pójdzie do psychologa bez zgody rodzica (aktualizacja)

Pomoc psychologiczna dla dzieci oraz Żuławy - to tematy, które zdominowały poniedziałkową (28 lipca) konferencję prasową senatora Jerzego Wcisły (KO) i posłanki Elżbiety Gelert (KO). Parlamentarzyści odnieśli się do przyjętej niedawno nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która daje prawo małoletnim po ukończeniu 13. roku życia skorzystania z porady psychologa bez zgody rodziców.

Wspomniana nowelizacja rozszerza prawa nieletnich pacjentów w dostępie do opieki psychologicznej, umożliwiając korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń w tym zakresie bez zgody przedstawiciela ustawowego. Konsultacje będą możliwe jedynie w gabinetach współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W prace nad ustawą zaangażowany był m. in. senator Jerzy Wisła, który odniósł się do nich podczas poniedziałkowej konferencji.

– Ta ustawa spowoduje, że dzieci w wieku od 13 lat mogą spotkać się z psychologiem nie pytając o zgodę rodziców, nastolatkowie od 16 roku życia mogą już bez ograniczeń rozmawiać z psychologiem, nie uzgadniając tego z rodzicami. To bardzo ważna kwestia, ponieważ z badań wynika, że większość prób samobójczych podejmowana jest z powodu, które dzieci przeżywają w rodzinie, a nie w szkole – podkreślił senator Jerzy Wcisła.

- Może początki będą trudne, jak z każdą nowością, ale myślę, że dzieci, jeśli ta informacja do nich dotrze, będą korzystały z porad. Wydaje mi się, że trzy wizyty są na tyle wystarczające, aby móc „ruszyć” potem również rodzinę. Te trzy wizyty to po prostu początek, jeśli psycholog uzna za koniecznie, to zaangażuje rodzinę i wizyt będzie więcej – oceniła nowelizację posłanka Elżbieta Gelert.

Zmianami w tych przepisach zajmie się teraz Senat, mają wejść w życie w ciągu sześciu miesięcy od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli na początku przyszłego roku.

Konferencja prasowa parlamentarzystów KO, fot. Anna Dawid

Senator odniósł się też programu dla Żuław, który opracował i przyjął 21 lipca Żuławski Zespół Parlamentarny.

- Przesłaliśmy go rządowi. W ramach programu wyartykułowaliśmy 48 zadań, które mają zostać zrealizowane i rozpisaliśmy na nie 1,4 mld zł. To pieniądze na inwestycje i na utrzymanie infrastruktury do 2036 roku. Rozmawialiśmy o programie z kilkoma ministrami i jest przychylna atmosfera dla niego w klubach poselskich i senatorskich oraz wśród ministrów. Jestem przekonany, że wkrótce znajdzie się on w budżecie państwa – mówił senator Wcisła.

Program zakłada, że 27 z 48 zadań ma być realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim.

– Dwa dotyczą Elbląga: regulacji rzeki Kumieli i rzeki Babicy – dodał senator Jerzy Wcisła.

Aktualizacja, 11 sierpnia

Prezydent Andrzej Duda skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, bo uznał, że godzi ona w prawa rodziców. To jedna z ostatnich jego decyzji jako prezydenta RP. To oznacza, że ustawa nie wejdzie w życie.

