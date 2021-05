13 tysięcy złotych. Taka jest najwyższa emerytura w Elblągu

Najniższa emerytura w województwie warmińsko-mazurskim to 21 groszy, wypłaca ją olsztyński ZUS. Otrzymuje je kobieta, która przeszła na emeryturę w wieku 61 lat. Nie posiada kapitału początkowego, a jej staż składkowy wynosi 12 dni. Natomiast elbląski oddział wypłaca najniższe świadczenie kobiecie w kwocie 34 groszy. Pani ta przeszła na emeryturę w 61 lat i 10 m-cy. Jej staż pracy to 27 dni z tytułu umowy zlecenia.

Najwyższa emerytura przekracza 13 tys. zł i trafia ona do mieszkańca z terenu Elbląga. Nie jest to rekord kraju, bo wśród świadczeniobiorców są też osoby, które co miesiąc z ZUS otrzymują nawet powyżej 20 tys. zł emerytury.

Najniższa emerytura jaką kiedykolwiek wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych po reformie emerytalnej w 1998 r. to 2 grosze. Otrzymywała ją klientka z Oddział ZUS w Biłgoraju. Kobieta w swoim życiu odprowadziła składkę emerytalną za jeden dzień pracy. Odkąd wprowadzono świadczenie Mama 4+ jej sytuacja finansowa poprawiła się. Jako uzupełnienie do swojej emerytury z ZUS-u otrzymuje Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające. Od 1 marca 2021 r. łącznie otrzymywać będzie 1250,88 zł. Najszczęśliwszym emerytem ze względu na wysokość swojego świadczenia jest 86-latek, który aż 62 lata przepracował przy produkcji ołowiu, cyny i cynku. Jego miesięczna emerytura, po waloryzacji marcowej, to kwota przekraczająca 35 tys. zł i jest najwyższą w Polsce. Innemu rekordziście ZUS wypłaca emeryturę w granicach 29 tys. zł. Otrzymuje ją 83-letni były pracownik zatrudniony przy produkcji tworzyw sztucznych. Przepracował ponad 59 lat. Kobieta z najwyższą emeryturą z ZUS otrzymuje przeszło 24 tys. zł. To 82-letnia była pracownica bankowości. Przepracowała ponad 61 lat.

Warmińsko-mazurskie rekordy

- Jeśli chodzi o dane dla województwa warmińsko-mazurskiego najwyższą emeryturę tj. 13 206,95 zł, otrzymuje mężczyzna, którego ostatnim zajmowanym stanowiskiem był prezes zarządu. Na emeryturę przeszedł w wieku 70 lat. Przez całe swoje życie przepracował ponad 50 lat i miał tylko 6 m-cy i 21 dni nieskładkowych. Najwyższe świadczenie z olsztyńskiego oddziału w kwocie 11 914,06 zł, otrzymuje mężczyzna, który był prezesem zarządu. W wiek 65 lat przeszedł na emeryturę wcześniejszą. Jego świadczenie zostało ustalone na podstawie wysokiego kapitału i wysokich składek na koncie. Staż składkowy tego emeryta to 48 lat, 7 m-cy, 26 dni, natomiast staż nieskładkowy - 5 lat, 8 m-cy, 19 dni” - tłumaczy Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Recepta na wysoką emeryturę

Jaki jest przepis na wysokie świadczenie?

- Wniosek z tego jest jeden: im dłużej będziemy pracować przed przejściem na emeryturę, tym więcej odprowadzimy składek. Z każdym rokiem dojdą też kolejne waloryzacje składek i kapitału początkowego, a więc podstawa obliczenia emerytury wzrośnie. Oczywiście ważne też są zarobki. Im wyższe zarobki, tym wyższe składki i w konsekwencji wyższa emerytura. Ponadto późniejsze przejście na emeryturę daje nam, że statystycznie średnie dalsze trwanie życia ulegnie zmniejszeniu. Zatem podstawę obliczenia emerytury będziemy dzielić przez mniejszą liczbę miesięcy, co daje nam wyższą emeryturę” - tłumaczy rzeczniczka.

Dla kogo emerytura minimalna?

Chociaż emerytura wyliczana według nowych zasad nie zależy od stażu pracy, bo jak mamy przykłady powyżej -- może być wyliczona tylko z jednego dnia podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu to jednak staż pracy ma znaczenie. Zdarza się, że wyliczona przez ZUS emerytura jest niższa niż emerytura minimalna. Co wtedy? Kobiety, które udowodniły co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz mężczyźni, którzy udowodnili co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy mają zagwarantowane podwyższenie obliczonej kwoty emerytury do kwoty emerytury minimalnej, od 1 marca 2021 r. - 1250,88 zł. Jeżeli ktoś nie ma takiego stażu, to jeśli obliczona przez ZUS emerytura będzie niższa od minimalnej, to nie będzie ona podwyższona do tej kwoty. Przykład: Jeżeli kobieta udowodniła co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy, a wyliczona wysokość emerytury wyniosła 800 zł brutto, to ta kwota będzie podwyższona do kwoty minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1250,88 zł brutto. Jeżeli kobieta ta nie udowodniłaby 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego to emerytura pozostałaby w kwocie 800 zł brutto. Pod koniec 2020 r. liczba emerytów w ZUS wyniosła około 6 mln osób.