3,2,1... Wakacje!!!

Każdy z uczniów czekał na to 10 długich miesięcy. Wrzesień, październik, listopad... Boże Narodzenie, ferie zimowe, Wielkanoc. I nareszcie nadeszły... Upragnione przez każdego ucznia (nauczyciela też, tylko oni z pewną nieśmiałością się do tego przyznają) - wakacje.

- To był rok pełen sukcesów. Zrealizowaliśmy różne projekty, w związku z rokiem kopernikowskim, w związku z rokiem Wisławy Szymborskiej. Było bardzo dużo aktywności młodzieży. Postawiliśmy sobie za cel, żeby ten powrót do szkoły po pandemii wiązał się z różnymi aktywnościami. Stąd bardzo dużo wyjść, wycieczek, realizowanych projektów, udziału w warsztatach i wykładach . Jak co roku nasza młodzież dobywała tytuły finalistów i laureatów olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych. Bardzo dobrze ten rok się na zakończył. 91 uczniów otrzymało świadectwo z czerwonym paskiem - mówiła Beata Orzech, dyrektorka III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu

Miejskie uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyły się właśnie w szkole przy ul. Browarnej. Zobacz zdjęcia. Po części oficjalnej i artystycznej można oficjalnie rozpocząć wakacje. Zapytaliśmy uczniów i nauczycieli o ich wakacyjne plany:

Uczennice i uczniowie

Laura Klach: Na pewno odpoczynek i nie myśleć o szkole. I dobra zabawa. Tydzień spędzę w Turcji. Poza tym będę na działce nad jeziorem i spędzać czas ze znajomymi.

Lena Drop: Odpocząć. Głównie ze znajomymi. Z rodzicami pewnie gdzieś nad jeziorko też sobie pojedziemy. Na tydzień albo dwa. Wakacje w kraju, za granicę się nie wybieram.

Igor Turkowski: Impreza. Jaka, to się jeszcze okaże. I zrobić prawo jazdy. W planach są jeszcze wypady z kolegami na motocyklach. Gdzie nas oczy poniosą, bez skonkretyzowanego celu. Mamy dużo czasu, to zobaczymy.

Zofia Zelonka: Sprecyzowanych planów jeszcze nie mam. Na pewno ze znajomymi będę dużo muzykować. Na razie nie mamy zaplanowanych żadnych koncertów, ale zachęcam do obserwowania strony zespołu Karmen Band. Tam będzie można się wszystkiego na bieżąco dowiedzieć. na razie mamy próby, zgłaszamy się na festiwal w Lublinie. Nad jakimiś wyjazdami jeszcze nie myślałam. Na festiwal Gdynia Open się wybieram. Jak na razie to szukałam pracy na wakacje. Coś tam już nawet znalazłam w okolicach Elbląga.

Gabriela Kalinowska: Wyjazd na obóz wodny do Władysławowa. To już jest załatwione. Na pewno będę też występować i koncertować. Mamy już plany na różne występy. Tak, jak koleżanka jadę na festiwal Gdynia Open pod koniec czerwca.

Bartosz Wiśniewski: Jadę z rodzicami na Majorkę. Resztę wakacji spędzę z przyjaciółmi w Elblągu. Odpocząć i zregenerować siły na następny rok szkolny.

Ewa Piwcewicz (nauczycielka): Przede wszystkim odpoczynek po ciężkim roku. Relaks, czas na hobby, podreperowanie zdrowia. W planach jest rodzinny wyjazd na Mazury. Jeszcze w przyszłym tygodniu jesteśmy zaangażowani w pracę szkoły plus indywidualne osoby uczestniczą w procesie rekrutacji. Wakacje też kończymy wcześniej. Pod koniec sierpnia jesteśmy zaangażowani w planowanie i przygotowywanie nowego roku szkolnego, egzaminy poprawkowe.

Agnieszka Śliwińska (dyrektor SP nr 9): Szczerze mówiąc jeszcze nie wiem. mam zamiar wrócić do jazdy konnej. I prawdopodobnie tak spędzę wakacje. Przed nami jeszcze cykl dokumentacyjny. Szkoły średnie mają przed sobą rekrutację. Pod tym względem szkoły podstawowe mają trochę lepiej. Wracamy z wakacji też około tydzień wcześniej. Trzeba przygotować szkołę do nowego roku szkolnego, przeprowadzić radę pedagogiczna, na której przedstawiamy plany i priorytety na najbliższy rok.

A Wy jakie macie plany na wakacje? Podzielcie się w komentarzach.