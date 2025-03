Bieg Nadziei. Razem dla najbardziej potrzebujących

Już niebawem w zielonym sercu Elbląga odbędzie się coroczne wydarzenie, które łączy pasję do biegania z najpiękniejszą misją – pomocą dla potrzebujących. VI Bieg i Marsz Nadziei to wyjątkowa okazja, by wziąć udział w charytatywnej inicjatywie na rzecz Hospicjum Elbląskiego. To zaproszenie do aktywnego działania, ale przede wszystkim do ofiarowania kawałka siebie dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Zapisy właśnie wystartowały.

Bieg i Marsz Nadziei to charytatywne wydarzenie, które wpisało się na stałe w kalendarz miejskich imprez. Co roku przyciąga uczestników, którzy nie tylko chcą rywalizować na trasie, ale także włączyć się w akcję na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie działalności hospicjum, które każdego dnia niesie pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Oprócz głównych biegów na 5 i 10 kilometrów, organizatorzy przygotowali także marsz na dystansie 3 km, który poprowadzi uczestników na Górę Chrobrego – jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Bażantarni. Natomiast dla dzieci przygotowano bieg terenowy, który na pewno dostarczy najmłodszym niezapomnianych wrażeń. Zapisy na VI Bieg Nadziei właśnie wystartowały na stronie elektronicznezapisy.pl i potrwają do 15 maja. Wpisowe wynosi 70 zł dla osób powyżej 12. roku życia i 35 zł dla dzieci do 12. roku życia. Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzi koszulka, medal oraz posiłek na mecie. Ponadto 6 najszybszych kobiet oraz mężczyzn na dystansach 5 i 10 kilometrów otrzyma pamiątkowe statuetki. Bieg Nadziei to nie tylko sport, ale i wyjątkowa akcja, która na stałe wpisała się w program „Pól Nadziei”. Od 2004 roku w Elblągu realizowana jest ta inicjatywa, której celem jest zbieranie funduszy na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych. Żonkil, który jest symbolem tej akcji, przypomina nam o nadziei, która może zmienić świat. Dołącz do VI Biegu Nadziei w Bażantarni i daj z siebie wszystko, by pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Pamiętaj – razem możemy więcej!

Tekst i fot. MOSiR