Chuligański wybryk w centrum handlowym (aktualizacja)

- Czy słyszeli Państwo o sytuacji, która miała miejsce ostatnio w CH Ogrody? Nastolatek rzucił wielką kulą śniegu z piętra, spadła na głowę 4-letniego dziecka, które trafiło do szpitala – napisał do nas jeden z Czytelników. Na jednym z profilu facebookowym pojawił się film, nakręcony komórką przez młodzież.

Do opisywanej przez Czytelnika sytuacji doszło niedawno w Centrum Handlowym Ogrody. Na filmie, który pojawił się na fejsbookowej stronie Spotted&Hated Elbląg (można go zobaczyć tutaj), widać, jak młody chłopak trzyma w rękach wielką kulę śniegową i zrzuca ją z piętra na jeden z holi, po czym z grupą znajomych ucieka.

- Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia, na pewno zostanie zabezpieczony monitoring – powiedział nam nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji.

W środę po południu jeden z przedstawicieli CH Ogrody złożył w KMP w Elblągu zawiadomienie dotyczące tego zdarzenia. Policja prowadzi dochodzenie pod kątem narażenia klientów na niebezpieczeństwo. Jednocześnie policja zapewnia, że nie ma informacji o tym, by ktokolwiek w tym zdarzeniu ucierpiał. – Nikt nam takiego faktu nie zgłosił dotychczas – dodał nadkom. Krzysztof Nowacki.

W sprawie dziecka, które rzekomo miało zostać poszkodowane w tym zdarzeniu, wysłaliśmy pytania do elbląskich szpitali. Zapytaliśmy także o tę sprawę przedstawicieli CH Ogrody. Czekamy na odpowiedź

Z naszych informacji wynika, że policja odbiera wiele sygnałów od mieszkańców w sprawie młodzieży, która rozrabia w CH Ogrody i w jego sąsiedztwie, spędzając tutaj większość swojego wolnego czasu. Ci młodzi ludzie dorobili się nawet specyficznego określenia – nazywani są „gardensami”.

Aktualizacja z godz. 13.30: Jak się dowiedzieliśmy, elbląska policja ustaliła dane sprawcy tego chuligańskiego wybryku - to 15-latek. - Ustalono, że do zdarzenia doszło w sobotę, 25 listopada, ok. godz. 19.20. 15-latek w towarzystwie innych osób zrzucił kulę śniegową z trzeciego piętra jednego z centrów handlowych na plac zabaw dla dzieci. Policjanci zabezpieczyli monitoring w centrum oraz telefony osób nagrywających do zdarzenie. Prowadzimy postępowanie w tej sprawie w związku z art. 160 kodeksu karnego, czyli narażenia innych osób na niebezpieczeństwo - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer dyżurny KMP w Elblągu. - Na policję zgłosiła się mama 15-latka informując, że syn złoży wyjaśnienia w tej sprawie. Z uwagi na wiek sprawcy, sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.