Co dalej z bałaganem przy Junaków

fot. Sebastian Malicki

Miasto chce kupić działkę przy ul. Junaków, ale do końca nie wie po co. Rzecznik wojewody (działka należy do Skarbu Państwa) nie odpowiada na maila. A bałagan [eufemizm] w budynkach po byłym Ochotniczych Hufcach Pracy jaki był, taki jest nadal. I mamy wrażenie, że nikomu to nie przeszkadza. Zobacz zdjęcia.

Na początku marca odwiedziliśmy „krainę, w której obcy ginie” czyli budynki, w którym niegdyś mieścił się Ochotniczy Hufiec Pracy. To, co tam zastaliśmy nie da się opisać – w wielkim skrócie” dopuścić do tak wielkiego bałaganu [eufemizm] jest wielką sztuką. Próbowaliśmy ustalić, czy może ktoś poczuwa się do obowiązku jakoś zabezpieczyć ten teren, a może nawet posprzątać. Obecnie ta nieruchomość należy do Skarbu Państwa. 7 marca zapytaliśmy rzecznika prasowego wojewody: kto administruje budynkami i działką przy ul. Junaków 5 w Elblągu, Dlaczego na działce i w budynkach jest aż tak wielki bałagan? Kiedy zostanie on uprzątnięty? Dziś jest 28 marca – na odpowiedź urzędników wojewody wciąż czekamy. W listopadzie 2022 r. Ochotnicze Hufce Pracy przekazały nieruchomość Skarbowi Państwa. Już wtedy budynek był zdewastowany i w złym stanie technicznym. I został przekazany w administrowanie dyrektorowi... Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu. Z tym, że pod względem finansowym za teren wciąż odpowiada Skarb Państwa. W maju 2024 r. radni Rady Miejskiej w Elblągu podjęli uchwałę o sprzedaży, w wyniku której miasto miało przejąć działkę po Ochotniczych Hufcach Pracy wraz z 14-hektarową działką przy ul. Mazurskiej w zamian za niezabudowaną działkę o powierzchni 21,5 ha, położona między Rubnem Wielkim a Krasnym Lasem, w sąsiedztwie dawnego poligonu. Do zakupu działki jeszcze nie doszło. - Obecnie trwają uzgodnienia niezbędne do przeprowadzenia transakcji związanej z nabyciem nieruchomości, została zlecona jej wycena. Akt notarialny przenoszący prawo własności zostanie zawarty po zebraniu wszystkich dokumentów w sprawie – informuje Adrianna Kuzko z biura prasowego elbląskiego ratusza. Z uzasadnienia do uchwały wynika, że na tym terenie miałby przejąć elbląski Zakład Utylizacji Odpadów. Ale ten pomysł może nie być już aktualny. - Dopiero po podpisaniu aktu notarialnego zapadną decyzje co do przeznaczenia tego terenu – dodała Ada Kuzko.

SM