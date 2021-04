Czytelniczka do radnych: Spójrzcie dzieciom w oczy (Śladem publikacji)

Po publikacji sprawozdania z posiedzenia komisji bezpieczeństwa i spraw samorządowych, na którym radni negatywnie zaopiniowali inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców w sprawie modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 23, otrzymaliśmy maila od jednej z Czytelniczek, zaangażowanych w tę inicjatywę.

Chciałam coś wyjaśnić w związku z artykułem na portElu. Pan Prezydent Nowak twierdzi, że projekt naszej uchwały zawiera błędy prawne i posiada taką opinię. Nasza uchwała przeszła konsultację z radcami urzędu nie stwierdzili błędów, opinia publiczna została wprowadzona w błąd. Pan prezydent Nowak boi się że w ślad za nami pójdą kolejne projekty uchwał, więc tej trzeba ukręcić łeb w zarodku i "grozi" wojewodą. Jesteśmy społeczeństwem obywatelskim i mamy prawo do takich inicjatyw zgodnie z uchwałą rady miasta, pod którą podpisał się Pan Czyżyk jako przewodniczący,

Kolejny zarzut Pana prezydenta, że my żądamy zakończenia tej inwestycji w 2021 r. Kłamstwo. Trzeba czytać ze zrozumieniem. W projekcie uchwały jest: "oczekujemy od Pana Prezydenta konkretnego działania, wyznaczenia konkretnej daty ROZPOCZĘCIA realizacji w/w. inwestycji jeszcze w tym roku i umieszczenia jej w budżecie na 2021 r., dokonując w nim odpowiednich zmian". Jest to stała praktyka od wielu lat. Nie ma tu mowy o żądaniu, a mówiąc o rozpoczęciu inwestycji mamy na myśli np. drobną kwotę na projekt jako zaliczkę. Na to miasto stać.

Zarzuty, że nie ma wskazania żródeł finansowania i kontrasygnaty skarbnika i prezydenta: wyjaśniam, że nie do nas to należy. Zatem projekt uchwały jest poprawny i to się nazywa szukanie dziury w całym.

Padło również stwierdzenie: szkoda że taka uchwała nie trafiła jesienią podczas tworzenia budżetu. Odpowiadam: pierwsze pisma wystosowałam do Pana Prezydenta Nowaka i Pani Sowickiej właśnie jesienią, na odpowiedż czekałam ponad dwa miesiace, takie to było zainteresowanie. Prawie wszystkich radnych prosiłam również w tym czasie, jakiś efekt był, ale zakończyło się na rozmowach i prośbach. Dlatego powstał projekt uchwały i się zrobił szum.. Uzyskaliśmy poparcie PSONI , które wystosowało odpowiednie pisma do Pana Prezydenta Wróblewskiego i przewodniczącego Rady Miasta Pana Czyżyka.

Głos należy do radnych, niektórzy z nich uzyskali mniejsze poparcie w wyborach niż my zebraliśmy podpisów (540). Gdyby nie pandemia, to byłoby ich 5-6 razy więcej. Tu chodzi o nasze dzieci, młode pokolenie i to powinno mieć wartość dodaną.

Niech każdy radny spojrzy dzieciom w oczy i powie wprost: czekaliście 20 lat to i poczekajcie jeszcze, bo nie jesteście priorytetem w Elblągu.

Proszę radnych o poparcie tej inicjatywy uchwałodawczej.

Teresa Nowak