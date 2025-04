Diecezja pożegna papieża Franciszka

W diecezji elbląskiej planowane są uroczystości związane ze śmiercią papieża Franciszka. Przywódca kościoła katolickiego zmarł 21 kwietnia.

- W drugi Dzień Świąt Wielkanocy zmarł papież Franciszek. Jest właściwe, aby w każdej parafii została odprawiona Msza święta w intencji Zmarłego. Diecezjalne pożegnanie oraz dziękczynienie za 12. lat posługi papieża w Kościele przeżywać będziemy w najbliższą sobotę (26 kwietnia) o godz. 14 w Świętym Gaju. Jest to dzień pielgrzymek do miejsca śmierci św. Wojciecha patrona naszej diecezji. Zapraszam do udziału w pielgrzymowaniu i do modlitwy w intencji papieża Bergoglio - napisał biskup elbląski Jacek Jezierski.

Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w najbliższą sobotę w Watykanie. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, aby ten dzień, 26 kwietnia, uczynić dniem żałoby narodowej.

Jorge Mario Bergoglio był 266. następcą Świętego Piotra i zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 13 marca 2013 do 21 kwietnia 2025 roku. Życiorys zmarłego papieża tutaj.