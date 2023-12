Działają na rzecz dzieci i zapraszają na jasełka

- Chciałabym, żeby ludzie usłyszeli o nas i o tym, co robimy dla dzieci - mówi Agnieszka Jon-Dąbała, kierownik Stowarzyszenia Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” w Elblągu. - Zapraszamy mieszkańców na jasełka z udziałem naszych podopiecznych, którzy od miesiąca intensywnie przygotowywali się do tego występu. Zobacz zdjęcia.

- Działamy w formie popołudniowej świetlicy terapeutycznej, służymy pomocą dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych - mówi o stowarzyszeniu jego kierownik Agnieszka Jon-Dąbała. - Nasi podopieczni to dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Docieramy do nich poprzez szkolnych pedagogów, którym zostawiamy ulotki. Pomagamy dzieciakom w nauce, odrabiając z nimi lekcje, zapewniamy spokojne miejsce do odpoczynku, organizujemy zajęcia tematyczne i bezpieczną przystań, gdzie od poniedziałku do piątku od 14 do 18 aktywnie spędzają czas z daleka od różnego rodzaju pokus. Zapewniamy też podwieczorek, a od czasu do czasu organizujemy zajęcia kulinarne czy higieniczne, a także spotkania z dzielnicowymi. Do dyspozycji dzieci są też pedagog, psycholog i socjoterapeuta, zatrudnieni przez stowarzyszenie – dodaje.

Do świetlicy uczęszcza regularnie 15 dzieci i wszystkie one zaangażowane są w przygotowanie Jasełek, które zostaną wystawione w poniedziałek, 18 grudnia o 16:30 w Domu Parafialnym im. o. Klimuszki na terenie parafii. Wstęp jest bezpłatny, a dla widzów zaplanowany jest również poczęstunek. Nie zabraknie też kolędowania z muzyką na żywo w postaci klarnetu i wiolonczeli.

Fot. FB stowarzyszenia

„Przyjazny Krąg” zachęca elblążan nie tylko do udziału w jasełkach, ale także do jakiekolwiek wsparcia stowarzyszenia.

- Wolontariusze są zawsze potrzebni i mile widziani - podkreśla Agnieszka Jon-Dąbała. - Nawet spędzenie czasu z tymi dziećmi na czytaniu im książek będzie bardzo dużą pomocą – dodaje.

Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” w Elblągu powstało kilka lat temu z inicjatywy prezydenta miasta. Organizacja często współpracuje z Bankiem Żywności, DPS-em oraz ECUS-em, organizując zbiórki żywności i imprezy integracyjne. Siedziba stowarzyszenia znajduje się przy ul. Obrońców Pokoju 9.