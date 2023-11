„Empatia i dobroć liczą się najbardziej”

We wtorek (21 listopada) władze Elbląga nagrodziły pracowników placówek pomocy społecznej. Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Św. Ducha. Zobacz zdjęcia.

Pani Aneta, która od 10 lat pracuje jako opiekun w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, podkreśla, że to zajęcie jest trudne, ale przynosi dużą satysfakcję. DPS, w którym pracuje mieści się on przy ul. Bema w Elblągu.

- Dobroć i empatia to podstawowe cechy, które trzeba mieć, aby podjąć taką pracę. Trzeba mieć też odporność psychiczną. Ja traktuję swoje podopieczne jak własne dzieci, a swoją pracę, jak dom. Oprócz pracy, to trzeba też się przecież pośmiać, czy porozmawiać na co dzień z nimi. Myślę, że zostanę w tej pracy na stałe. Jest ona piękna, ale trudna. Przynosi jednak wielką satysfakcję - mówi pani Aneta.

Joanna Kurowska od 17 lat jest terapeutą zajęciowym w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Podgórnej w Elblągu. – Uczestnicy naszych zajęć to osoby z demencją. Moja praca polega przede wszystkim na aktywizowaniu funkcji poznawczych tych osób i utrzymaniu tych umiejętności, które one posiadają, przez jak najdłuższy czas. Dzisiejszy dzień jest dla mnie wyjątkowy, tym bardziej, że zostałam wytypowana z tej okazji do nagrody. Będzie ona dla mnie motywacją do dalszej pracy – mówi pani Joanna.

Jak podkreśla Monika Kurpanik, dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu, praca w systemie opieki społecznej jest trudna na każdej płaszczyźnie. - My na co dzień współpracujemy ze wszystkimi pracownikami jednostek pomocy i integracji społecznej. Jest to zarówno kadra merytoryczna, psychologowie, pracownicy socjalni, opiekunowie, ale również nie należy zapominać o pracownikach administracji i obsługi. Oni także działają na rzecz drugiego człowieka - mówi Monika Kurpanik.

fot. Natalia Stopel

Co powinno zdaniem dyrektor Moniki Kurpanik zmienić się w systemie opieki społecznej? - Obecnie najbardziej brakuje nam systemu wsparcia, który jest teraz trendem, na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Myślę tutaj o wspomaganym mieszkalnictwie, czy asystenturze i opiece wytchnieniowej. Nad tym obecnie pracujemy i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości również te formy pomocy będą mocniej rozwinięte - podkreśla Monika Kurpanik.

Łącznie nagrodzono i wyróżniono 40 osób pracujących w opiece społecznej w Elblągu. Podziękowania złożył im prezydent Elbląga Witold Wróblewski. - Dziękuję za to, co robicie na co dzień. Patrząc nawet na budżet miasta, to opieka społeczna jest w nim drugim pod względem finansów działem. To dział ważny i odnoszący w Elblągu sukcesy – podkreślił Witold Wróblewski.

Listę wszystkich nagrodzonych znajdziesz w linku.