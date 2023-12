Jak zaszczepić się w Elblągu na koronawirusa (którego nowy wariant nazywany jest potocznie "krakenem")? "Od 6 grudnia 2023 r. każda osoba, która skończyła 12 lat, może dostać nowy wariant szczepionki przeciw COVID-19" – czytamy na ministerialnej stronie pacjent.gov.pl. Chyba nie jest to jednak takie proste, jak się wydaje.

Strony ministerialne zachęcają do przyjęcia kolejnego szczepienia zwłaszcza osoby powyżej 60 roku życia, mające obniżoną odporność lub choroby współistniejące bądź będące pracownikami ochrony zdrowia. Kwestia zapisu w teorii przedstawia się prosto, e-skierowanie na szczepienie można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta (inna sprawa, że po rozpytaniu, takie skierowanie nie dotarło do jednej z osób kwalifikujących się na szczepienie, jeszcze inna znajoma nie wiedzieć czemu "nie spełnia kryteriów", by się zaszczepić). Jeśli jednak skierowania nie mamy, to i tak może wystawić je lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Na pacjent.gov.pl czytamy:

"Możesz zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19 na 4 sposoby:

- przez aplikację mojeIKP: zaloguj się, wejdź w kategorię e-zdrowie, kliknij na skierowanie i wybierz „Umów szczepienie” (na samym dole e-skierowania). Ściągnij aplikację mojeIKP na telefon

- w wybranym punkcie szczepień: przychodni POZ lub aptece (w Elblągu jest ich teraz sześć, więcej na ten temat niżej – red.).

- przez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl: zaloguj się przez profil zaufany, aplikację mObywatel, e-dowód lub konto w banku. Ten ostatni sposób dostępny jest dla osób, które mają konto internetowe w bankach spółdzielczych Grupy BPS, Banku Spółdzielczym w Brodnicy, Kasie Stefczyka, BOŚ, PKO BP, Pekao SA, BNP Paribas, VeloBanku, Crédit Agricole, mBanku, Banku Millennium, ING Banku Śląskim. Sprawdź, jak założyć profil zaufany

- przez bezpłatną infolinię 989 w godz. 7.00-20.00".

W Elblągu punktów szczepień jest obecnie sześć. Strony ministerialne podają do nich dane kontaktowe. Dzwoniliśmy do wszystkich, udało się dodzwonić do jednego z nich (właściwie do... konsultantki ośrodka w Warszawie), która poinformowała nas, że zapisy i szczepienia ruszyły, ale preparat i terminy są już wyczerpane (od wczorajszego, tzn. 6 grudnia, wieczoru) i przychodnia zaprasza po weekendzie. Na bezpłatnej infolinii 989 dowiedzieliśmy się z kolei, że... wszystkie linie są zajęte i powinniśmy spróbować za kilkanaście minut. Spróbowaliśmy i znów się nie dodzwoniliśmy. Przetestowaliśmy też rejestrację internetową: jedna z osób, która powinna mieć możliwość przyjęcia kolejnej dawki, nie mogła się w żaden sposób zapisać przez konto pacjenta.

"Polska otrzymała jedynie 10 tysięcy szczepionek na nowy wariant koronawirusa" - dowiaduje się Radio ZET. - Chętnych na zaszczepienie się ma być siedem razy więcej. Zamówienie preparatów ma opiewać na 210 tysięcy sztuk. - "Część aptek i przychodni, w których mają odbywać się szczepienia, nie otrzymały tylu szczepionek, ile zamówiły. Jak zapowiada w rozmowie z Radiem ZET szef Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, jeszcze dziś do naszego kraju ma trafić kolejna dostawa, zamówione 200 tysięcy sztuk szczepionek. Kuczmierowski prosi o cierpliwość" – informuje rozgłośnia. Reporter Radia ZET Daniel Wrzos również próbował zapisać się na szczepienie przez rządową infolinię. Również bezskutecznie.

Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w listopadzie 2023 na koronawirusa w mieście zachorowało 286 osób, w powiecie 57. W grudniu w Elblągu i w regionie elbląskim odnotowano do tej pory odpowiednio 52 i 7 zakażeń.