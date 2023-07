Jak przebiega sezon turystyczny w Elblągu

Kto w tym roku odwiedza Elbląg w ramach wakacji? O co pytają turyści? Jakie atrakcje w mieście i regionie cieszą się popularnością? O to zapytaliśmy w Informacji Turystycznej w Elblągu.

Jak podkreśla Magdalena Jurkiewicz z Informacji Turystycznej PTTK Ziemi Elbląskiej, sezon letni rozpoczął się 29 kwietnia długą, dziewięciodniową majówką.

- Sezon na chwilę obecną oceniamy jako płynny. Jest dużo turystów z Polski, jak zawsze są większością, ale w dużej liczbie wrócili też turyści z Niemiec, zarówno indywidualni jak i grupy zorganizowane. Odwiedza nas również coraz więcej turystów z Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii. Mieliśmy także turystów z Irlandii, Australii, USA, Francji, Hiszpanii, krajów skandynawskich, Rumunii, Niderlandów i Izraela – wymienia Magdalena Jurkiewicz. Dodaje, że od 29 kwietnia punkty Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim i w Bramie Targowej obsłużyły ponad 18 tysięcy osób.

- W tym roku Elbląg odwiedziło bardzo dużo wycieczek organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Związki Emerytów i Rencistów. Jest ich zdecydowanie więcej niż w poprzednich sezonach – zaznacza Magdalena Jurkiewicz.

Według danych elbląskiej Informacji Turystycznej, najpopularniejszymi atrakcjami są niezmiennie rejsy statkami i kajakami po Kanale Elbląskim, zwiedzanie Starego Miasta, Szlak Kopernikowski, szlak rowerowy Green Velo i szlak rowerowy Kanału Elbląskiego, Wysoczyzna Elbląska (Kadyny i Tolkmicko), dalej od Elbląga: Frombork, Braniewo, Nowy Dwór Gdański i Malbork.

- Jest sporo zapytań o rejsy statkiem po Zalewie Wiślanym, rejsy do Krynicy Morskiej i oczywiście rejsy na kanał żeglugowy Nowy Świat. W zeszłym roku zainteresowanie przekopem było ogromne, w tym roku jest już o wiele, wiele mniejsze. Nowością jest Nadzalewowa Kolej Drezynowa, która oferuje trasę z Tolkmicka i Fromborka do Świętego Kamienia – podkreśla Agnieszka Jurewicz. - Jeśli chodzi o nowe, charakterystyczne dla obecnego sezonu zjawisko, to są to częstsze zapytania o tańsze noclegi i tańszą gastronomię typu bistro. Chyba wszyscy wiemy, z czego to wynika, ale mamy nadzieję, że „paragony grozy” w naszym mieście się nie pojawią. Dominują pobyty 3-4 dniowe, ale są też turyści, którzy zatrzymują się w Elblągu na dłużej i traktują miasto jako bazę wypadową. Są też tacy turyści, którzy zaczynają urlop w np. w Gdańsku, zwiedzają Elbląg i okolice, a potem jadą dalej w kierunku Warmii i Mazur. Wolą w trakcie urlopu zwiedzić kilka miejscowości niż spędzić 10-12 dni w jednym miejscu – zaznacza Agnieszka Jurewicz. - Mamy nadzieję, że pogoda w tym roku dopisze i obecny sezon będzie równie dobry jak w 2022 roku – dodaje.

Informacja Turystyczna w Ratuszu Staromiejskim i w Bramie Targowej w sezonie letnim (maj – wrzesień) jest czynna codziennie od godz. 8 do 18.