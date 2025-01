Komu przeszkadzają Piekarczyki

Najpierw Piekarczykowi – wędkarzowi tajemniczy "ktosie" niszczyli wędkę. Teraz ofiarą wandali został Kleryk, który stał przy Ścieżce Kościelnej. Straż Miejska poinformowała o uszkodzeniu Piekarczyka.

W weekend jeden z mieszkańców Elbląga znalazł uszkodzonego Piekarczyka Kleryka. Figurka została wyrwana z kostki, do której była przytwierdzona, ma uszkodzoną nogę, ale nadaje się do naprawy.

„W polskim prawie, wandalizm zawiera się w definicji „niszczenie mienia”. Zgodnie z artykułem 288 Kodeksu Karnego, każdy kto cudzą rzecz (nienależącą do niego) niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat” - możemy przeczytać w mediach społecznościowych elbląskiej Straży Miejskiej.

Przypomnijmy, że nowe Piekarczyki (przy placu katedralnym (Piekarczyk z parasolką, niedaleko fontanny), na terenie Muzeum Archeologiczno-Historycznego (archeolog, w kapeluszu), przy Ścieżce Kościelnej (jeden od strony ul. Mostowej: Piekarczyk Kleryk; drugi – od strony św. Ducha (Piekarczyk z aparatem fotograficznym) oraz przy wejściu głównym do Poczty Polskiej przy pl. Słowiańskim (listonosz) oraz przy ul. Rybackiej we wnęce przy jednej z kamienic) pojawiły się w grudniu ubiegłego roku. Pięć pierwszych zostało sfinansowanych przez Urząd Miejski, fundatorem szóstego jest elbląska firma Meble Wójcik.

Kleryk nie jest pierwszą figurką Piekarczyka, która została ofiarą wandali. Dość długo „ulubieńcem” chuliganów był Piekarczyk – wędkarz, któremu łamano wędkę. Pierwszy raz... kilka dni po tym, jak został umieszczony w grudniu 2022 r.

Na szczęście Piekarczyk Kleryk nie został skradziony, obecnie czeka na naprawę.