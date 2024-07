Komu przysługuje bon energetyczny

Od 1 sierpnia 2024 r. będzie można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego. W Elblągu będzie je przyjmował Departament Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej. Komu taki bon przysługuje?

KOMU PRZYSŁUGUJE:

1. osobie w gospodarstwie jednoosobowym w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2500 zł (netto),

2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1700 zł (netto) na osobę.

Będzie obowiązywać tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy: osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca.

Gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzą: osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jeżeli wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, bon będzie wypłacony osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

KTO WCHODZI W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO:

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, na potrzeby ustalenia prawa

do bonu energetycznego w skład gospodarstwa domowego zalicza się:

1. osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt

ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3. mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 633), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

JAKI ROK DO USTALENIA DOCHODU

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu będzie ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2023 r.

Dochodami gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych

na rzecz innych osób są:

1. przychody podlegające opodatkowaniu pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (dane o tych dochodach organ uzyskuje samodzielnie),

2. dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (dane o tych dochodach organ uzyskuje samodzielnie),

3. dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (organ ustala je na podstawie oświadczenia wnioskodawcy),

4. dochody z gospodarstwa rolnego (organ ustala je na podstawie wielkości gospodarstwa rolnego podanej przez wnioskodawcę).

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Departament Świadczeń Rodzinnych, ul. Jaśminowa 11

Wniosek składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. WAŻNA INFORMACJA: adres zameldowania nie ma znaczenia liczy się adres zamieszkania osoby składającej wniosek.

Druki wniosku o wypłatę bonu energetycznego będą dostępne do pobrania od 1 sierpnia 2024 r.

Wnioski będzie można składać w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej. Ponadto wnioski można wysłać korespondencyjne – w tym przypadku liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ WYPŁATA

wnioski składa się od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.; wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania

bon energetyczny za okres od 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU

wnioski rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia

WYSOKOŚĆ BONU ENERGETYCZNEGO

1. 300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2. 400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3. 500 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

WYSOKOŚĆ BONU ENERGETYCZNEGO dla gospodarstwa domowego w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

pompa ciepła,

ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 ww. ustawy

1. 600 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

2. 800 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

3. 1000 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

4. 1200 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

INFORMACJA O PRZYZNANIU BĄDŹ ODMOWIE PRZYZNANIA BONU ENERGETYCZNEGO

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji.

Do wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku

nie wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu bonu energetycznego w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych.

WAŻNA INFORMACJA: Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.