Koszyk wraca z przytupem... (Koszyk inflacyjny portElu)

Wracamy, również na prośbę Czytelników, do koszyka inflacyjnego portElu. Będziemy przedstawiać jak zmieniły się ceny, od teraz mniej więcej raz na kwartał.

Trochę brakowało nam wypraw do „tego samego Lidla, po ten sam zestaw produktów”. A skoro dotarły do nas pytania o powrót tego formatu, tym bardziej chętnie wracamy do Koszyka inflacyjnego portElu. Tym razem zakupy poszły nam sprawnie, gramatury „naszych” produktów nie uległy przez ostatnie miesiące zmianie, musieliśmy jednak kupić inny ser, bo naszego zwyczajowego wyboru nie było na półkach. Jest to jednak ser tej samej firmy, tej samej wagi i w identycznej cenie jak przy ostatnim koszyku.

A teraz do dzieła. Tradycyjnie przypominamy nasze poprzednie zakupy, a te miały miejsce przed Bożym Narodzeniem 2024. Ceny wyglądały wtedy tak:

- ser Mlekovita 300 g (12,99 zł), margaryna Rama 400 g (7,99), Masło Polskie 200 g (9,49), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,19), Olej Kujawski 1l (9,49), jajka ściółkowe rozmiar L (10,99), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (6,37), Granola nowoczesna 250 g (6,49), herbata Saga 75 szt. (8,49), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,79), czekolada Milka 100 g 2 szt. (11,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,84), kawa MK Cafe 500 g (29,99). Razem 141,08 zł.

Ten wynik był drugim co do wysokości kwoty w historii całego Koszyka inflacyjnego portElu, którego pierwszy odcinek był opublikowany w grudniu 2021 (wtedy zresztą wydaliśmy najmniej w całym cyklu, 97,31 zł). Nie mamy dobrych wieści, bo w naszych dzisiejszych (26 marca) zakupach padł niechlubny rekord, który przebił dotychczasową najwyższa kwotę, 141,90 zł.

Jednak po kolei, ceny wyglądały tak:

- ser Mlekovita 300 g (12,99 zł), margaryna Rama 400 g (8,79), Masło Polskie 200 g (8,99), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,49), Olej Kujawski 1l (10,89), jajka ściółkowe rozmiar L (11,99), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (5,99), Granola nowoczesna 250 g (6,49), herbata Saga 75 szt. (8,49), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,79), czekolada Milka 100 g 2 szt. (15,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (6,84), kawa MK Cafe 500 g (37,99). Razem 155,70 zł.

Więcej zapłaciliśmy za margarynę, mleko, olej, jaja, czekoladę, dużo więcej kawę. Mniej za masło i płatki kukurydziane. Nasz portelowy współczynnik inflacji wzrósł od grudnia 2024 o prawie 9,4 proc. Zakupy przekazaliśmy Bankowi Żywności w Elblągu.

Jakie obserwacje odnośnie zakupów mają w ostatnich miesiącach nasi Czytelnicy? Jak zawsze zapraszamy do dyskusji i dzielenia się doświadczeniami.

Zestawienie "koszyka inflacyjnego portElu":

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł

- styczeń 2023 – 137,21 zł

- luty 2023 - 136,41 zł

- marzec 2023 – 136,15 zł

- kwiecień 2023 – 141,90 zł

- maj 2023 – 132,90 zł

- czerwiec 2023 – 135,43 zł

- lipiec 2023 – 134,55 zł

- sierpień 2023 – 130,03 zł

- wrzesień 2023 – 135,53 zł

- październik 2023 – 127,73 zł

- listopad 2023 – 128,69 zł

- grudzień 2023 – 128,52 zł

- styczeń 2024 – 127,00 zł

- luty 2024 – 124,69 zł

- marzec 2024 – 133,46 zł

- kwiecień 2024 – 135,36 zł

- maj 2024 – 135,95 zł

- czerwiec 2024 – 137,35 zł

- sierpień 2024 – 123,82 zł

- wrzesień 2024 – 138,78 zł

- październik 2024 – 129,56 zł

- listopad 2024 – 137,88 zł

- grudzień 2024 – 141,08 zł

- marzec 2025 - 155,70 zł