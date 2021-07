Legionów uprzątnięta, problem z nasadzeniami (Śladem publikacji)

Po publikacji listu naszego Czytelnika na temat ul. Legionów otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Miejskiego w tej sprawie. Publikujemy ją poniżej.

Odpowiadając na wniosek mieszkańca Departament Zarząd Dróg UM informuje:

13 lipca Departament zlecił Zarządowi Zieleni Miejskiej uprzątnięcie wiatrołomu zalegającego przy ul. Legionów 45. Sprzątanie prewencyjne zostało wykonane w dniach 13-14 lipca.

Jednocześnie informujemy, że po wstępnej weryfikacji stanu zdrowotnego dwóch pozostałych drzew (a także uwzględnieniu warunków pogodowych – gwałtownych wiatrów w okresie letnim mających wpływ w szczególności na osłabiony drzewostan), Zarządca drogi postanowił wystąpić do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. Oczywiście ich wycinka możliwa będzie po uzyskaniu ewentualnych stosownych zezwoleń. W przypadku zgody - nasadzenia kompensacyjne zostaną wykonane w tej samej lokalizacji.

W kwestii braku nasadzeń zastępczych w ramach usuniętych w 2017 r. drzew przy ul. Legionów 8 informujemy, iż zgodnie z zasadami projektowania zadrzewienia przydrożnego minimalna odległość sadzenia drzew od elementów infrastruktury podziemnej sieci elektrycznej wynosi 2 m, zaś od krawędzi jezdni co najmniej 3 m. Mając na uwadze, iż pas zieleni we wskazanym przez Pana miejscu ma ok. 2,2 m, powyższe parametry uniemożliwiały wykonanie ww. nasadzeń w tej lokalizacji.