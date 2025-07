Mają inicjatywę i dziesięć tysięcy

Dziesięć tysięcy złotych oraz tytuł „Wsi z inicjatywą” otrzymało w tym roku Powodowo (gmina Rychliki). W konkursie organizowanym przez władze powiatu elbląskiego o to miano walczyło 19 miejscowości.

Drugie miejsce zajęły Burdajny (gmina Godkowo), które otrzymały w nagrodę 7 tys. zł, a trzecie Zalesie (gmina Milejewo) i tu nagroda wyniosła 5 tys. zł.

- W tak małej miejscowości wyzwaniem jest zmobilizowanie społeczności do wspólnego działania. Zjednoczenie i zaangażowanie mieszkańców nie jest łatwą sprawą. Nam się udało, ludzie zobaczyli, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku i chętnie przyłączali się do naszych inicjatyw – mówi Katarzyna Starzyńska z sołectwa Powodowo.

Jedna z imprez integracyjnych w Powodowie, fot. Wieś Powodowo, FB

Oprócz organizacji imprez integracyjnych, mieszkańcy odbudowali pompę, która była nieczynna od 20 lat.

– Teren wokół niej zagospodarowujemy, robimy teraz alejkę z pergolą i ławeczkami, która będzie oświetlona fotowoltaiką. Zachęcamy mieszkańców do porządków, mamy około 2 ha terenu do obkaszania. Jeśli my sami nie zadbamy o to, to kto to zrobi? Pierwszy raz zrobiliśmy też wigilię dla mieszkańców - mówi Katarzyna Starzyńska.

Wiata w Powodowie, fot. Wieś Powodowo/FB

Na to przeznaczą wygrane w konkursie 10 tys. zł?

- Zrobimy zebranie mieszkańców i wspólnie zdecydujemy. Musimy się wspólnie i na spokojnie zastanowić. Tymczasem w sobotę (5 lipca) zapraszamy wszystkich do Powodowa na festyn charytatywny na rzecz chorego Tymka, chłopca z Pasłęka. Zapraszamy wszystkich od godz. 9 do godz. 17. Rozegramy m. in. turniej piłkarski, do którego zgłosiło się 14 drużyn, a wpisowe na zawody przeznaczymy dla Tymka. Będzie też można kupić domowe wypieki i w ten sposób wspomóc chłopca. Tymek mieszka w Pasłęku, ale u nas gra w piłkę i w ten sposób chcielibyśmy mu pomóc – mówi Konrad Gębski, sołtys Powodowa.

Wyróżnienia specjalne w konkursie otrzymały wsie Rachowo (gm. Markusy), wieś Tropy Elbląskie (gm. Elbląg), wieś Fiszewo (gmina Gronowo Elbląskie) i wieś Markusy (gm. Markusy). Łącznie od 2011 r. w konkursie „Wieś z inicjatywą” rywalizowało 67 miejscowości z terenu powiatu elbląskiego.