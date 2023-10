\"Manifestujmy radość, pamiętajmy o badaniach i profilaktyce!\"

Październik na całym świecie uznawany jest za miesiąc walki z nowotworem piersi. Z tej okazji dziś (21 października) elbląskie Amazonki kolejny raz zorganizowały marsz zdrowia Kocham Cię Życie, by zachęcać do badań i profilaktyki. Zobacz zdjęcia.

Pogoda dziś zdecydowanie nie dopisywała, nie przeszkodziło to jednak wielu elblążanom wziąć udziału w wydarzeniu.

- Różne służby do mnie dzwoniły z zapytaniem, czy będzie dzisiaj marsz? Skoro Amazonki pokonały chorobę nowotworową, to żaden deszcz nie jest przeszkodą! - mówiła dziś Danuta Tchorowska, otwierając kolejny marsz Kocham Cię Życie organizowany w Elblągu. - Dzisiaj chcemy zwrócić szczególną uwagę na chorobę, z którą nam, Amazonkom, przyszło się zmierzyć, to najczęstszy nowotwór u kobiet. Naukowcy przewidują, że w przyszłości 8 na 10 kobiet zachoruje na nowotwór. Coraz częściej chorują młode kobiety. Wczesne wykrycie tej choroby daje szansę na wyleczenie. Cieszmy się zdrowiem, manifestujmy naszą radość (...), pamiętajmy o badaniu i profilaktyce. Zapraszam na marsz zdrowia! - mówiła prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek.

Podczas wystąpień na początku marszu zachęcano m. in. do szczepień młodzieży zapobiegającym rakowi narządów rodnych, do których w Polsce przystąpiono w zeszłym roku i są realizowane bezpłatnie.

- Jesteśmy tu po to, żeby wspierać kobiety w walce z rakiem piersi. Reprezentujemy OHP Elbląg, jestem tu z młodzieżą, jak widać z przedstawicielami mężczyzn. Byliśmy już na wykładach Amazonek, gdzie mówiono, jak ważna jest profilaktyka raka piersi i to, że dotyka on również mężczyzn, co prawda w 1 procencie, ale też trzeba taką profilaktykę prowadzić. Jesteśmy tu, żeby wspierać inicjatywę, bo każdego z nas ten temat dotyczy. Cały czas jako wychowawcy uświadamiamy naszą młodzież, jak bardzo ważna jest profilaktyka i badania – mówi Kamila Mach, wychowawca w elbląskim OHP.

- Przez ten deszcz to tak połowicznie chciało nam się przyjść, ale trzeba wspierać, bo to jest ważne wydarzenie – mówi jeden z jej wychowanków, Oliwier.

Fot. Mikołaj Sobczak

- Wspieram tę akcję, ponieważ moja mama zachorowała na raka 15 lat temu. Cel jest bardzo ważny, trzeba wspierać te panie i pokazywać młodym dziewczynom, że też mogą mieć w przyszłości taki problem – mówi pani Aleksandra, która na marsz przyszła z córkami. - Mama bardzo często spotyka się ze swoimi Amazonkami, kiedy my się spotykamy, też rozmawiamy na takie "kobiece" tematy – dodaje.

Co roku w marszu uczestniczy pan Janusz Knedler, który na wydarzenie przywozi... kwiaty. Jak twierdzi, aż 360 róż.

- Pochowałem moją żonę Annę 10 lat temu, prosiła mnie, że póki będę żył, to żebym jej koleżankom Amazonkom przywoził kwiaty. Z kwiatami jestem tutaj 13 rok... - podkreśla mężczyzna. Przyznaje, że to dla niego bardzo ważny dzień, a z elbląskimi Amazonkami ma nieustannie kontakt.

W marsz angażują się regularnie wolontariusze, którzy rozdają m. in. różowe przypinki i baloniki.

- Jesteśmy tu, żeby pomóc w organizacji marszu, uczymy się w Zespole Szkół Gospodarczych, a przyszłyśmy tu z naszym nauczycielem – mówią Aleksandra i Edyta. Dziewczyny przyznają, że choć pogoda nie dopisała, to zamierzają przejść całą trasę i pomagać od początku do końca wydarzenia.

Podczas przejścia spod Urzędu Miejskiego pod Ratusz Staromiejski nie zabrakło oczywiście przypinek - różowych wstążek, baloników w tym samym kolorze, obstawy motocyklistów. Na koniec, dla upamiętnienia Amazonek, które już odeszły, na elbląskiej starówce ku niebu wypuszczono balony. Po marszu w Ratuszu Staromiejskim dla uczestników przygotowano poczęstunek, była też możliwość wykonania podstawowych badań.

W związku z "marszem różowych wstążek" Amazonki wraz Elbląską Gazetą Internetową portEl.pl organizują też konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który polega na wymyśleniu najlepszego hasła promującego zdrowie i profilaktykę. Warunkiem uczestnictwa w konkursie była obecność na marszu. Uczniowie przedstawili dziś swoje hasła, po weekendzie w oddzielnym materiale zostaną one zaprezentowane na naszych łamach i oddane pod głosowanie Czytelników.

- Zapraszamy wszystkich do głosowania i wyboru najlepszego hasła. Trzy pierwsze miejsca szkół będą nagrodzone statuetkami "jabłuszko zdrowia" i "drzewko zdrowia", natomiast nagrodami rzeczowymi nagrodzimy uczniów, autorów haseł, którzy zdobędą najwięcej głosów - podkreśla Danuta Tchorowska.

Organizatorami marszu jest Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek, a także uczniowie i nauczyciele ZSG i ZSTI. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym marszu Kocham Cię Życie