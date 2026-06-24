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Miasto gra w zielone

 Elbląg, Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, kwiecień 2020,
Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, kwiecień 2020, fot. expert

Około 37 procent powierzchni Elbląga stanowią tereny zielone: m.in. lasy, parki i ogrody działkowe – wynika z danych ratusza. Gdzie jeszcze warto urządzić zieleń – zastanawiano się podczas ostatniego posiedzenia komisji gospodarki miasta i klimatu

Urzędnicy, m.in. na podstawie zgłoszeń mieszkańców, przygotowali listę miejsc, należących do miasta, które mają potencjał na przekształcenie w tereny zielone lub są już takimi terenami, ale w niewystarczającym stopniu.

To na przykład park im. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, w którym mają się pojawić kolejne nasadzenia drzew, a także skwer przy III LO, w którym może powstać „wyspa zielonego relaksu” z elementami do wypoczynku i małą architekturą; teren przy ul. Władysława IV przy starej nieczynnej fontannie, gdzie planowana jej ponowne uruchomienie, remont alejek, montaż nowych ławek i nasadzenia dodatkowej zieleni (dotychczas nie ma na to środków, w budżecie obywatelskim ta inwestycja nie wygrała), a także teren przy ul. Skrzydlatej (między budynkami mieszkalnymi a garażami), gdzie już dokonano nasadzeń drzew, ale docelowo ma być on przekształcony w tzw. park kieszonkowy.

Zarząd Zieleni Miejskiej zgłosił także do tej listy teren przy ul. Nowowiejskiej (przy pawilonach handlowych). W tej lokalizacji, a także przy czołgu przy miasteczku handlowym, powstaną naziemne zbiorniki retencyjne realizowane przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

– W mieście w latach 2027-28 powstanie 10 zbiorników. Jeden z większych, otwartych, powstanie właśnie przy czołgu. Ten teren następnie też będzie zagospodarowany pod kątem zieleni. Podobnie będzie przy Nowowiejskiej – mówił na komisji gospodarki miasta i klimatu Dariusz Ostrowski, dyrektor departamentu gospodarki miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Zarząd Budynków Komunalnych, na podstawie zgłoszeń od mieszkańców, wskazał kilka działek, na których również można urządzić tereny zielone. Znajdują się przy ul. Okrzei 5, Łęczyckiej 29, Warszawskiej 131 a i b, Fabrycznej przy EPEC, Fabrycznej 3 i Królewieckiej 209a.

Dodajmy, że co roku miasto przeznacza 100 tys. złotych na Zielony Budżet, w którym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje na urządzenie zieleni. Tegoroczna edycja już się zakończyła, wyniki głosowania podawaliśmy na portElu. „Zielone” inwestycje to też częsty wybór w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego.

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Zauważyłem, że wszystkie niepowodzenia, zaściankowość, nieudolność, malkontenctwo w Elblągu to wina Olsztyna. To, ze inwestorzy wolą inwestować w Gdańsku wina Olsztyna, to że nie potraficie naprawić drogi wina Olsztyna, to że jesteście małym miasteczkiem na drodze z W-wy do Gdańska wina Olsztyna. To ze jesteście za mali na województwo wina Olsztyna. To ze żadne miasteczko obok nie traktuje was i waszych pomysłów metropolitalnych poważnie wina Olsztyna. To, ze politycy lecą z wami w kulki wina Olsztyna. To ze mieszkacie na bagniskach wina Olsztyna. To że nie chce nikt pociągiem do was jeździć wina Olsztyna Itd. Jedyną słuszną stolicą w tamtym regionie jest Malbork
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    1
    0
    Dariusz z Malborka(2026-06-24)
  • czacie no weź
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    3
    1
    :) luiz(2026-06-24)
  • Wy gdzie byście tylko mogli to byście posprzedawali działki deweloperom i wpakowali tam bloki... Zero zieleni i ciągłe korki na drogach.
  • Najpierw betonoza a potem, że niby chcą urządzać tereny zielone, co za hipokryzja.. w centrum miasta jest taki skwar, że masakra, widać, że "miasto" nie ma pomysłu jak to wszystko ogarnąć, działa chaotycznie, tu beton tu drzewko, znowu beton, za gorąco to kurtynę wodną, zero pomysłu i wizji..
  • I znowu obiecanki, że coś tam kiedyś w przyszłości ma powstać... A tu będziemy robić tak, a tam jest plan żeby zrobić tak... A gdzie indziej, dopiero mamy pytać itd. itp. W samouwielbienie wpadli!
  • Rozumiem frustracje tubylców nt. betonozy... ale wielu ludzi przyjeżdżających po raz pierwszy do EB jest zaskoczona jak to miasto jest zielone, także chyba nie jest tak źle, a od tych kilku dekad ktoś tam z Zieleni Miejskiej robi chyba całkiem niezłą robotę. Na P3jsie widziałem już sporo skandalicznych fotek, gdzie "włodarze" przebudowali ludziom główne place w małych miastach - z zielonych na totalną betonozę właśnie, ku ekstremalnej frustracji mieszkańców, gdy zobaczyli efek końcowy. PS. a co do gospodarki wodą - tradycyjnie polecam mega kanał na tjubie - WOLNE RZEKI. Wielki szacun dla tych ludzi przekazujących wiedzę, która może powstrzymać hydro-katastrofę tego kraju.
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    2
    0
    WolneMedia.pl(2026-06-24)
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