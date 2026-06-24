Miasto gra w zielone

Około 37 procent powierzchni Elbląga stanowią tereny zielone: m.in. lasy, parki i ogrody działkowe – wynika z danych ratusza. Gdzie jeszcze warto urządzić zieleń – zastanawiano się podczas ostatniego posiedzenia komisji gospodarki miasta i klimatu

Urzędnicy, m.in. na podstawie zgłoszeń mieszkańców, przygotowali listę miejsc, należących do miasta, które mają potencjał na przekształcenie w tereny zielone lub są już takimi terenami, ale w niewystarczającym stopniu.

To na przykład park im. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, w którym mają się pojawić kolejne nasadzenia drzew, a także skwer przy III LO, w którym może powstać „wyspa zielonego relaksu” z elementami do wypoczynku i małą architekturą; teren przy ul. Władysława IV przy starej nieczynnej fontannie, gdzie planowana jej ponowne uruchomienie, remont alejek, montaż nowych ławek i nasadzenia dodatkowej zieleni (dotychczas nie ma na to środków, w budżecie obywatelskim ta inwestycja nie wygrała), a także teren przy ul. Skrzydlatej (między budynkami mieszkalnymi a garażami), gdzie już dokonano nasadzeń drzew, ale docelowo ma być on przekształcony w tzw. park kieszonkowy.

Zarząd Zieleni Miejskiej zgłosił także do tej listy teren przy ul. Nowowiejskiej (przy pawilonach handlowych). W tej lokalizacji, a także przy czołgu przy miasteczku handlowym, powstaną naziemne zbiorniki retencyjne realizowane przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

– W mieście w latach 2027-28 powstanie 10 zbiorników. Jeden z większych, otwartych, powstanie właśnie przy czołgu. Ten teren następnie też będzie zagospodarowany pod kątem zieleni. Podobnie będzie przy Nowowiejskiej – mówił na komisji gospodarki miasta i klimatu Dariusz Ostrowski, dyrektor departamentu gospodarki miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Zarząd Budynków Komunalnych, na podstawie zgłoszeń od mieszkańców, wskazał kilka działek, na których również można urządzić tereny zielone. Znajdują się przy ul. Okrzei 5, Łęczyckiej 29, Warszawskiej 131 a i b, Fabrycznej przy EPEC, Fabrycznej 3 i Królewieckiej 209a.

Dodajmy, że co roku miasto przeznacza 100 tys. złotych na Zielony Budżet, w którym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje na urządzenie zieleni. Tegoroczna edycja już się zakończyła, wyniki głosowania podawaliśmy na portElu. „Zielone” inwestycje to też częsty wybór w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego.