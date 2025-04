Mieszkańcy proszą o znak

Mieszkańcy przekonują, że wiele razy prosili o interwencję strażników miejskich. Sprawę przekazali też Departamentowi Zarząd Dróg.

- Zgłoszenia (do Straży Miejskiej - red.) dokonywano mailem z dokumentacją zdjęciową, komunikatorem messanger czy telefonicznie. Nigdy nie doczekano się stanowczej reakcji. Jako mieszkańcy tego osiedla nie będziemy biernie patrzeć i czekać, aż dojdzie do tragedii. Z uwagi na brak reakcji służb wnosimy do władz o podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie w tym miejscu niebezpieczeństwa – czytamy w piśmie, które mieszkańcy ul. Kilińskiego wysłali do DZD.

Do Departamentu zwrócili się z prośbą u ustawienie znaku zakazu zatrzymywania się na odcinku ul. Kilińskiego.

Ten jednak znaku nie ustawi – tak wynika z odpowiedzi, którą DZD skierował do mieszkańców. Jak Departament argumentuje swoją decyzję.

- Ulica Jana Kilińskiego jest drogą powiatową o szerokości jezdni 6 metrów i nawierzchni bitumicznej. Ruch odbywa się w dwóch kierunkach. Włączenie się do ruchu pojazdów wyjeżdżających z placu zlokalizowanego pomiędzy budynkami 47 i 47a (teren ZBK) odbywa się poprzez zjazdy i kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Jednakże należy zauważyć, że w pobliżu omawianych zjazdów znajdują się skrzyżowania ul. Jana Kilińskiego z ul. Narciarską (drogi gminne) – są to trzy skrzyżowania zlokalizowane w niewielkiej odległości od siebie, co stanowi łącznie strefę, w której zabrania się zatrzymywania pojazdów. Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt. 1) Ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania się zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania. W związku z powyższym nie ma konieczności ustawiania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” w ciągu ul. Jana Kilińskiego na odcinku od budynku nr 49 do 43, a każdorazowy postój pojazdu na tym odcinku ul. Jana Kilińskiego stanowi naruszenie ww. przepisu prawo o ruchu drogowym co kwalifikuje się do zgłoszenia – odpowiedział DZD mieszkańcom.