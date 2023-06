Mieszkanka: Dlaczego odgrodzono fontannę?

- Czemu odgrodzono fontannę przy katedrze? - pyta nasza Czytelniczka. My, po sprawdzeniu w Urzędzie Miejskim, odpowiadamy.

Jak podkreśla Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu, odgrodzenie fontanny jest związane z nadchodzącymi Dniami Elbląga.

- Fontanna jest odgrodzona ze względu na budowaną tam strefę gastronomiczną, chodzi o to, żeby żaden pojazd nie najechał i nie uszkodził obiektu – podkreśla. Ogrodzenie będzie tam jedynie na czas montażu strefy gastronomicznej, zniknie na Dni Elbląga.

- W piątek, 23 czerwca o godz. 15 fontanna zostanie jednak wyłączona i będzie tak do niedzieli do godz. 9 – zastrzega Łukasz Mierzejewski. To podyktowane jest m. in. potrzebą uzyskania miejsca na wydarzenia i atrakcje na placu.

Dodajmy, że w pobliżu placu, na bulwarze Zygmunta Augusta, w czasie Dni Elbląga będzie działała kurtyna wodna (po imprezie będzie przeniesiona na plac Jagiellończyka). Kolejna jest koło Ratusza Staromiejskiego, jeszcze jedna dużo dalej: na placu Dworcowym. Kurtyny są uruchamiane od godz. 11 do 18, ich włączanie jest zależne od warunków pogodowych.