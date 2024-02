Młodzież chce jeździć Pesą i MAN-em

- Przyjeżdża tramwaj i nie mogę do niego wejść, bo jest tak zatłoczony – mówiła Kinga Gastoł, radna Młodzieżowej Rady Miasta na dzisiejszej (15 lutego) sesji. Młodzi radni zaapelowali do prezydenta Elbląga o kursy większych tramwajów w godzinach szczytowych przed rozpoczęciem zajęć szkolnych i po ich zakończeniu.

„Jako instytucja reprezentująca młodzież w Elblągu, dostrzegamy narastający problem w naszym mieście, zarówno przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu zajęć dydaktycznych. Młodzież korzysta z komunikacji miejskiej, aby dojechać na zajęcia bądź wrócić z nich do domu. W godzinach szczytu (tj.: 7:00-8:00 i 13:00-15:00) tramwaje podległe ZKM Elbląg są przepełnione i część pasażerów decyduje się opuścić wagon ze względu na brak komfortu jazdy. Skutkuje to niezadowoleniem mieszkańców miasta oraz opóźnieniem dojazdu do miejsca docelowego.

Apelujemy o to, aby we wcześniej wskazanych godzinach szczytu kursowały większe tramwaje, takie jak Pesa 121n oraz MAN M8C. Takie rozwiązanie usprawni przejazd mieszkańców komunikacją miejską do miejsca pracy oraz do szkół, a dostępność większej przestrzeni w wagonach zapewni komfortowe warunki podróży. Zabieg ten z pewnością przyczyni się do zwiększania popularności komunikacji miejskiej wśród mieszkańców Elbląga i odniesie pozytywne skutki ekologiczne” - możemy przeczytać w uzasadnieniu uchwały Młodzieżowej Rady Miasta, która została podjęta na czwartkowej sesji MRM.

- Jestem uczennicą III Liceum Ogólnokształcącego. Ze szkoły do domu na osiedle „Nad Jarem” jeżdżę tramwajem nr 3. Często jest tak, że do tramwaju, który przyjeżdża na przystanek przy III LO, nie mogę wejść, bo jest tak zatłoczony. Tramwajów jeździ za mało i są za małe – mówiła Kinga Gastoł, radna Młodzieżowej Rady Miasta.

Młodzi radni apelują o o kursy większych tramwajów w godzinach szczytowych przed rozpoczęciem zajęć szkolnych i po ich zakończeniu. Uchwała trafi do prezydenta i... Pozostaje mieć nadzieję, że urzędnicy zdążą rozpatrzeć uchwałę przed końcem kadencji Rady Miejskiej.

Czwartkowe posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta (fot. Anna Dembińska)

Sprawa zbyt małych tramwajów nie jest nowa. Pod koniec 2022 r. interpelację w tej sprawie do prezydenta miasta napisali radni „prezydenckiego” klubu radnych: Monika Dwojakowska, Marek Osik i Adam Matwiejczuk. „Mieszkańcy Elbląga korzystający z komunikacji tramwajowej linii nr 3, 5 i 4 przemieszczających się na pętlę przy ul. Saperów i Druską zwrócili się z prośbą o kierowanie w godz. 7-8 rano i 14-16 (w godzinach rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych w szkołach) wagonów wieloczłonowych.” - możemy przeczytać w tej interpelacji.

„Ograniczona ilość dużych przegubowych wagonów tramwajowych oraz awaryjność wynikająca z ich wieku i zużycia nie pozwalają na zabezpieczenie obsługi nimi wszystkich kursów wymagających większych wagonów (…). Dodatkowo wyjaśniam, że wagony typu 121N PESA nie mogą z przyczyn technicznych być używanych do realizacji przewozów na trasie w kierunku ul. Druskiej. Część torowiska w ul. Grunwaldzkiej wybudowana kilkadziesiąt lat temu nie pozwala na przejazd tak ciężkich wagonów. W tej sytuacji w najbliższym czasie Zarząd Komunikacji Miejskiej wraz z Tramwajami Elbląskimi dokona analizy możliwości zwiększenia wykorzystania przegubowych wagonów 121N PESA w określonych godzinach na trasie w kierunku ul. Saperów. W zakresie zaś linii z pętlą przy ul. Druskiej w najbliższych tygodniach po zakończeniu naprawy silnika, przywrócony zostanie do ruchu jeden przegubowy tramwaj typu M8C. Dodatkowo przeanalizowana zostanie możliwość zagęszczenia kursów mniejszymi wagonami w godzinach zwiększonego ruchu pasażerskiego” - czytamy w odpowiedzi podpisanej wówczas przez Witolda Wróblewskiego, prezydenta Elbląga.

Minął rok, i zdaniem radnych młodzieżowych, sytuacja nie uległa poprawie.

Patrzymy na rozkład tramwajów przy III Liceum Ogólnokształcącym. Między godziną 7 i 8 z Jaru pod szkołę przyjeżdżają dwa tramwaje linii 1 (7.20 i 7.52) oraz dwa linii 3 (7.10 i 7.35). W godzinach 14-16 spod III LO w kierunku pętli przy ul. Ogólnej odjeżdżają cztery „Jedynki” (14.09, 14.37, 15.07 i 15.33) oraz cztery „Trójki” (14.16, 14.44, 15.14, 15.37).