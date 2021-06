Na ścieżkę nikt nie wpadł

Przy okazji budowy ścieżek rowerowych w ciągu ul. Kościuszki, Agrykola i Górnośląskiej odnowiono chodniki na kilku odcinkach, m.in. fragment przy ul. Sienkiewicza. - Dlaczego nikt nie pomyślał, by przedłużyć ścieżkę z Agrykoli do Wspólnej? Przecież do mały kawałek, dzięki któremu powstałaby kompletna pętla rowerowa! - pyta nasz Czytelnik.

- Chodnik między ul. Wspólną a Górnośląską jest dość szeroki, spokojnie zmieściłaby się tam ścieżka rowerowa, dzięki czemu powstałaby fajna rowerowa pętla – od Wspólnej do Wspólnej – pisze pan Michał, jeden z naszych Czytelników (nazwisko do wiadomości redakcji). - Niestety, ktoś się uparł i na całej szerokości wykonano chodnik tylko po to, by mogły na nim parkować samochody – dodał czytelnik, dołączając na dowód zdjęcie. - Rozmawiałem z urzędnikami z Zarządu Dróg na ten temat, apelowałem, by zrobiono tam ścieżkę, ale bez skutku – dodaje. Co na to urzędnicy z Departamentu Zarząd Dróg? W odpowiedzi na nasze pytania informują, że pozwolenie na budowę ścieżek rowerowych, które są realizowane w ramach unijnego projektu oraz zakres robót „nie obejmował budowy ścieżki rowerowej na tym fragmencie ulicy Sienkiewicza”. - Z uwagi na zły stan techniczny istniejących chodników przy ulicy Sienkiewicza 9 -7, ale również przy ulicach Agrykola 7, Kościuszki 57-63 oraz oszczędzone środki finansowe powstałe przy realizacji inwestycji, podjęto decyzję o remontach chodników na wszystkich tych odcinkach – dodaje Departament Zarząd Dróg. - Dla tych remontów uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie architektoniczno-budowlanym. Celem wykonanych remontów była poprawa stanu technicznego i ujednolicenie nawierzchni odcinków chodników w bezpośrednim otoczeniu realizowanej inwestycji dotyczącej budowy ścieżek rowerowych – dodają urzędnicy. Co ciekawe, remont chodników wykonała firma MTM, która realizuje również budowę ścieżek rowerowych przy ul. Agrykola, Kościuszki i Górnośląskiej. Podpisała z miastem dodatkową umowę na ten cel z tzw. wolnej ręki, bez ogłaszania przetargu, na co w podobnych sytuacjach pozwala prawo zamówień publicznych. Przy Sienkiewicza w ramach tej umowy powstał szeroki chodnik, który – jak widać na zdjęciu - będzie służył także za parking.



