Nagrody prezydenta Elbląga po nowemu

Nie 6 stycznia, jak to było przez lata, a 8 marca zostaną wręczone Nagrody Prezydenta Elbląga. Nowa data ma już być na stałe i nawiązywać do święta miasta, które obchodzono przez 250 lat.

- Prezydent Elbląga Michał Missan podjął decyzję o wprowadzeniu nowych zasad przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Elbląga osobom/grupom za szczególne osiągnięcia i działania na rzecz naszego miasta oraz jego mieszkańców. Zmianie uległ również termin składania wniosków – został wydłużony do 15 stycznia – informuje biuro prasowe preydenta Elbląga.

Wyróżnienia są przyznawane w następujących kategoriach: Przedsiębiorczość i innowacja, Działalność oświatowa i naukowa, Ochrona zdrowia, Kultura i sztuka, Sport i turystyka, Działalność ekologiczna, Działalność społeczna i charytatywna, Promocja miasta (nowa kategoria), Inne dziedziny.

Nagrody Prezydenta Elbląga, przyznawane od 1991 r., dotychczas wręczane były podczas Koncertu Noworocznego 6 stycznia. Po zmianach w regulaminie nagród uroczyste wręczenie od 2025 r. odbywać się będzie każdego roku - 8 marca.

- Wybór tej daty nie jest przypadkowy, ponieważ 8 marca ma szczególne znaczenie w historii Elbląga. Zgodnie z legendą, w dniu 8 marca 1521 r. młody piekarz uratował miasto przed najazdem Krzyżaków, co miało kluczowe znaczenie dla przyszłości Elbląga. Przez prawie 250 lat, aż do pierwszego rozbioru Polski w 1772 r., 8 marca był oficjalnym świętem Elbląga. Ustanowienie tej daty na uroczystość wręczenia nagród ma na celu upamiętnienie tego wydarzenia i przywrócenie historycznego znaczenia tego dnia w tradycji miasta – informują władze miasta. - Powyższe zmiany mają na celu nie tylko uświetnienie tradycji miasta, ale także wyeksponowanie szczególnych osiągnięć w różnych dziedzinach życia społecznego, które przyczyniają się do rozwoju Elbląga. 8 marca 2025 roku stanie się zatem nowym ważnym dniem w kalendarzu miasta, który będzie okazją do wyróżnienia zasłużonych osób i instytucji – dodają.