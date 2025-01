Najstarsi mieszkańcy nie pamiętają, kiedy był tu remont

(fot. Mikołaj Sobczak)

- Budynek jest zawilgocony, najstarsi mieszkańcy nie pamiętają, kiedy tu był jakiś remont. Jedyne, co w ostatnim czasie ZBK zrobił, to wstawił drzwi, nic nie naprawiali przez lata. A najlepsze jest to, że wiele mieszkań należących przecież do miasta stoi pustych – mówi jeden z mieszkańców komunalnej kamienicy przy ul. Tamka 9-10, który zwrócił się do naszej redakcji z interwencją w tej sprawie. Zobacz zdjęcia.

Budynek przy ul. Tamka 9-10 znajduje się tuż przy al. Kardynała Wyszyńskiego, jednej z najbardziej ruchliwych ulic Elbląga. Pochodzi z końca XIX wieku, jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia i wymaga znacznych nakładów finansowych. Mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą że nie mogą od lat doprosić się w ZBK remontu, który sprawiłby, że z piwnic i mieszkań zniknie wilgoć. – Budynek jest zawilgocony, najstarsi mieszkańcy nie pamiętają, kiedy tu był jakiś remont. Jedyne, co w ostatnim czasie ZBK zrobił, to wstawił drzwi, nic nie naprawiali przez lata. A najlepsze jest to, że wiele mieszkań stoi pustych – mówi jeden z mieszkańców. – Co ciekawe, przez lata, chyba do 2006 roku budynek był wpisany na listę do wyburzenia, z której zniknął, choć jego stan się pogarsza, a nie poprawia. A na naszą prośbę, by podłączyć go do sieci EPEC dostaliśmy odpowiedź z ZBK w marcu ubiegłego roku, że sprawdzą warunki techniczne i od tamtej pory cisza... – dodaje mieszkaniec. - Tu jest mnóstwo pustostanów. Kto ma za nie płacić? My mieszkańcy, przez to, że ZBK nic nie robi? – pyta kolejny z lokatorów. - Od 30 lat nie było tu żadnego remontu. Zrobili opaskę betonową o szerokości 50 cm i to wszystko. Wilgoć jak była, tak jest. Klatka też była malowana z 30 lat temu – mówi kolejny z mieszkańców. Jak informuje ZBK, zaległości czynszowe na koniec 2024 r. w tym budynku wynoszą w sumie 278 tys. zł. - Budynek został poddany szczegółowej analizie stanu technicznego i wymaga znacznych nakładów finansowych na remont – informuje ZBK w odpowiedzi na nasze pytania. Przy ul. Tamka 9-10 znajduje się w sumie 20 mieszkań, wszystkie są komunalne. (fot. Mikołaj Sobczak) - Z czego 3 lokale objęte są wyrokiem eksmisyjnym, 2 lokale nie posiadają tytułu prawnego, zostały wypowiedziane umowy najmu oraz 5 lokali stanowią pustostany. ZBK we własnym zakresie podejmuje działania w celu zabezpieczenia lokali porzuconych w przypadku pozyskania informacji o takim lokalu. Natomiast ponowne zasiedlenie lokalu następuje w wyniku skierowania wydanego przez Urząd Miejski w Elblągu – informuje ZBK w odpowiedzi na nasze pytania. Wynika z niej również, że budynek przy ul. Tamka 9-10 ponownie trafił na listę nieruchomości przeznaczonych do rozbiórki w latach 2025-2028. - W związku z tym zlecane są tylko niezbędne naprawy w ramach bieżącej konserwacji. W roku ubiegłym naprawione zostały rynny, wymieniono drzwi wejściowe do klatki schodowej, zostały uzupełnione tynki, wymieniono drzwiczki wyczystne oraz w klatce nr 10 zamontowano oświetlenie LED z czujką ruchu – informuje ZBK.

RG