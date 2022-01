Obudźmy wspólnie Mikołaja!

Fundacja Elbląg

1 proc. podatku, przekazanie darowizny czy udział w licytacjach charytatywnych - to tylko kilka sposobów, dzięki którym możemy wesprzeć 4-letniego Mikołaja, który w lutym ubiegłego roku w czasie pobytu w przedszkolu zakrztusił się winogronem, wskutek czego doszło do niedotlenienia mózgu. Dziś chłopiec wymaga intensywnej rehabilitacji w specjalistycznych ośrodkach neurologicznych oraz specjalistycznego sprzętu. Niestety leczenie jest bardzo drogie, dlatego zachęcamy do dalszego wsparcia Mikołaja.

Informujemy jednocześnie, że w grudniu w elbląskich placówkach oświatowych przeprowadzona została akcja „Mikołajki dla Mikołaja”. Dzięki zorganizowanym w szkołach i przedszkolach inicjatywom udało się zebrać łącznie 17 223,31 zł. Podczas Świątecznych Spotkań Elblążan przeprowadzony został również, przez Biuro Prezydenta Miasta, kiermasz charytatywny, podczas którego zebraliśmy 5 122, 39 zł na dofinansowanie zakupu cyberoka dla Mikołaja. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję poprzez wpłaty oraz organizację różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz Mikołaja. Wierzymy, że rodzina Mikołaja nadal może liczyć na wielkie otwarte serca elblążan i pomoc w walce o zdrowie chłopca. Mikołaj jest podopiecznym Fundacji Elbląg. Można na jego cel przekazać darowiznę na nr konta: 46 1240 1226 1111 0010 0478 1746, tytuł: Na rzecz Mikołaja Giżka - Orzeł lub 1 proc. podatku - KRS 0000033301 dla Mikołaja. Chłopiec jest również pod opieką Fundacji Siepomaga oraz Caritas, które prowadzą zbiórki. Zachęcamy również do udziału w licytacjach charytatywnych, które prowadzone są na FB Obudź się Miki - grupa licytacyjna.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga