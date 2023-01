Orkiestra coraz bliżej

Dziś (23 stycznia) w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyła się ostatnia konferencja przed nadchodzącym 31. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czego nowego dowiedzieliśmy się odnośnie "orkiestrowego" weekendu?

- Grają z nami m. in. Pasłęk, Milejewo, Gronowo Górne, Żurawiec, Markusy, Zwierzno i Suchacz – mówił o elbląskim wydaniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydent Witold Wróblewski. Przedstawił też pokrótce program wydarzenia. W czasie finału od godz. 12 będzie możliwe m. in. zwiedzanie Bramy Targowej z przewodnikiem PTTK. W sobotę, 28 stycznia wiele orkiestrowych wydarzeń odbędzie się w CH Ogrody. Od 12 ruszą tam występy artystyczne, atrakcje dla najmłodszych, licytacje itp. Szpital wojewódzki pokaże m. in. sprzęt do tej pory zakupiony przez WOŚP, przygotuje też stanowisko do darmowych badań. O programie Orkiestry w niedzielę oraz o wydarzeniach towarzyszących więcej pisaliśmy tutaj.

- W tym roku wszystkie szkoły włączyły się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W zeszłym roku mieliśmy 40 sztabików, w tym roku jest ich 60. Widzimy, że na nowo po przerwie pandemicznej zaczęło się "pospolite ruszenie" i z tego bardzo się cieszymy - mówił szef elbląskiego sztabu WOŚP, Adam Krause. Przypomniał, że sztab główny elbląskiej Orkiestry znajduje się w Ratuszu Staromiejskim, a główne wydarzenia odbędą się na starówce. - Nawet jeśli państwo nie dotrzecie na starówkę, zachęcam do tego, żeby wyjść tego dnia na spacer – mówił Adam Krause. 450 wolontariuszy będzie można bowiem spotkać w całym mieście.

Tak wygląda puszka tegorocznej edycji WOŚP. Fot. Anna Dembińska

Gabriela Zimirowska z Centrum Wolontariatu w Elblągu przypomniała, że orkiestrowe puszki na datki mają odpowiednie oznakowanie, a wolontariusze – identyfikatory.

- Numer naszego elbląskiego sztabu to 6309, tylko do takich puszek prosimy wrzucać pieniążki, jeśli będziecie chcieli wesprzeć orkiestrę – mówiła. Zachęcała też do wspierania tego dnia wolontariuszy. Jednym z miejsc, gdzie będą mogli oni ogrzać się, wypić herbatę będzie Biblioteka Elbląska. Jak co roku wolontariuszy będą też przyjmować elbląskie firmy, lokale gastronomiczne i inne miejsca. Gabriela Zimirowska zachęcała chętnych do takiej pomocy do kontaktu ze sztabem w Elblągu.

WOŚP to także licytacje, również te na Allegro. O nich mówiła Katarzyna Gliniecka.

- Obecnie mamy 254 aukcje, ale jeszcze kilka mamy do wstawienia na mailu. Zakres wystawianych przedmiotów jest ogromny – mówiła członkini elbląskiego sztabu WOŚP. Na portEl.pl licytacjom poświęciliśmy oddzielny tekst, który można znaleźć tutaj.