Ostatni dzwonek na wakacje z WOT

Wielkimi krokami zbliża się letnia przerwa w nauce. To też ostatni moment przed wakacjami, by złożyć wniosek do wojska. Uczniowie, studenci i nauczyciele mogą wziąć udział w szkoleniu podstawowym pod hasłem „Wakacje z WOT” w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Na ochotników z Warmii i Mazur, którzy podejmą to wyzwanie, tego lata czekają dwa terminy szkolenia 16-dniowego. Po szkoleniu ochotnicy złożą uroczystą przysięgę wojskową i staną się pełnoprawnymi żołnierzami, a służbę pełnić będą blisko miejsca zamieszkania.

Zainicjowany w 2019 roku projekt „Wakacje z WOT” cieszy się ogromnym zainteresowaniem, również na Warmii i Mazurach. Szkolenie w letniej przerwie od nauki przygotowane przez Wojska Obrony Terytorialnej skierowane jest przede wszystkim do ludzi stawiających pierwsze kroki w dorosłym życiu. Wstępując do WOT mogą oni podjąć pierwsze poważne zobowiązanie, jednocześnie w sposób aktywny spędzić czas wolny od nauki w koszarach. W okresie tym wyzwanie podjąć mogą także rodzice, nauczyciele oraz wszyscy chętni spełniający wymogi formalne, którzy chcą dobrze wykorzystać przerwę wakacyjną. 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej zaplanowała dwa terminy szkolenia podstawowego w projekcie „Wakacje z WOT”. Pierwszy to okres od 28 czerwca do 13 lipca, natomiast drugi termin to czas od 16 do 31 sierpnia. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe jest szansą na rozpoczęcie kariery wojskowej, a uczestnictwo w kolejnych szkoleniach rotacyjnych umożliwia ciągły rozwój wojskowego rzemiosła. Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie podstawowe, które ochotnicy odbędą podczas wakacji, zwieńczy uroczysta przysięga wojskowa i tym samym zostaną oni żołnierzami Wojska Polskiego. Forma pełnienia służby, jaką oferują Wojska Obrony Terytorialnej jako jedyna pozwala

na zbalansowanie służby z życiem osobistym i zawodowym. Szkolenia organizowane w czasie wolnym od nauki cieszą się dużym zainteresowaniem. Chcesz wstąpić do WOT? Nic prostszego! Skontaktuj się z naszym rekrutem. Wniosek o powołanie możesz złożyć bezpośrednio

w Wojskowym Centrum Rekrutacji lub elektronicznie przez platformę ePUAP.

Zespół prasowy 4W-MBOT