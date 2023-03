Otwarcie oddziału rehabilitacji już w maju

W połowie maja planowane jest otwarcie w Pasłęku nowego oddziału rehabilitacji stacjonarnej dla dorosłych oraz ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. - Po rozmowie z wykonawcą i nadzorem budowlanym termin rozpoczęcia działalności oddziału zaplanowano na 11 maja - mówi Iwona Chełchowska, prezes zarządu Szpitala Powiatowego spółki z o. o. w Pasłęku.

Jak podkreśla Iwona Chełchowska, w tej placówce znajdą pomoc przede wszystkim dorośli pacjenci z chorobami układu mięśniowego i kostnego. - Z racji tego, że oddział powstaje w Pasłęku zapewne w większości znajdą tu pomoc mieszkańcy powiatu elbląskiego. Jednak nie te jest to ultimatum, każdy, kto będzie miał skierowanie będzie mógł ją tutaj otrzymać - mówi prezes Chełchowska.

Budowa nowego oddziału, zdjęcie z kwietnia 2022 roku, fot. arch. portel

Oddział będzie przyjmował przede wszystkim dorosłych pacjentów z chorobami układu mięśniowego i kostnego. - Będzie to oddział stacjonarny (25 łóżek) dla pacjentów do rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Na oddziale rehabilitacji stacjonarnej znajdą pomoc pacjenci z chorobami układu kostnego i mięśniowego, natomiast dzieci z wszelkimi zaburzeniami wieku rozwojowego. Do tej pory w powiecie elbląskim nie było rehabilitacji stacjonarnej, ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci na terenie naszego szpitala już działa, ale teraz chcemy stworzyć jak najlepsze warunki udzielania świadczeń i zapewnić wyższy komfort pacjentom - mówiła w rozmowie z nami Iwona Chełchowska w listopadzie ubiegłego roku.

Inwestycję realizuje firma Primbud, która obecnie prowadzi prace wykończeniowe. Łączny koszt budowy nowego oddziału (bez wyposażenia) to po ponad 7 mln zł. Część dotacji pochodzi od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, przy udziale finansowym Szpitala Powiatowego w Pasłęku oraz władz powiatu elbląskiego.