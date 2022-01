Otwieram lodówkę, a tam...

... a tam oczywiście jedzenie. Kolejna jadłodzielnia została dziś (21 stycznia) uruchomiona w Elblągu - przy ul. Stefczyka 7-8. Przedsięwzięciu towarzyszy idea foodsharingu, a po naszemu - dzielenia się żywnością.

- To siódma jadłodzielnia, którą sponsoruje marka Winiary - mówił Roman Żarnecki, prezes Fundacji CHOPS. - W Polsce marnuje się co sekundę 92 kg żywności, z czego ok. 60 proc. marnuje się w gospodarstwach domowych – podkreślał.

Taka jadłodzielnia to też ciekawa możliwość dla firm, by uniknąć konieczności utylizowania produktów narażonych na przeterminowanie. W Elblągu inicjatywę firma z Kalisza zrealizowała we współpracy z Bankiem Żywności.

- Całość jest bardzo prosta: stawiamy lodówkę, która jest przez nas nadzorowana. Foodsharing jest w Polsce znany, ale nasz projekt wyróżnia się tym, że dbamy o tę lodówkę, żeby ona wyglądała dobrze, żeby produkty, które będą się tu znajdowały, były dobrej jakości. Każdego dnia wolontariusz będzie dbał o czystość i higienę - mówił Roman Żarnecki.

Fot. Anna Dembińska

- Jesteśmy miastem zielonym - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, obecny na otwarciu jadłodzielni. - Dużą wagę przykładamy też do odpadów. Żywność ma swój termin przydatności, wiele firm i sklepów, kiedy kończy się data ważności, staje przed problemem. Widzimy po Zakładzie Utylizacji Odpadów, że dużo żywności jest marnowane – zaznaczał prezydent. - Mniej odpadów, mniej marnotrawstwa, to strzał w dziesiątkę - stwierdził.

- Mamy dwa cele, jeden taki, by zapobiegać marnowaniu żywności, drugi, równorzędny, żeby wspierać osoby potrzebujące - podkreślała Teresa Bocheńska, prezes zarządu Banku Żywności w Elblągu. - Mam nadzieję, że ta jadłodzielnia będzie funkcjonowała i będzie dużo otwierających jej drzwi – mówiła. - Jadłodzielnia będzie dostępna w godz. 8-22 – dodała.

Spotkanie zakończyło symboliczne przecięcie wstęgi przy jadłodzielni, umieszczono w niej także pierwsze produkty. Na lodówce umieszczono także regulamin korzystania z tego miejsca, tłumaczący, jaką żywność można tam umieszczać itd.

W Elblągu jadłodzielnia funkcjonuje także przy ul. Związku Jaszczurczego.