Parking dla wybranych

Gdzie zaparkować na elbląskim Starym Mieście? Z tym pytaniem codziennie mierzą się kierowcy, których los skierował do tej dzielnicy Elbląga. Prawie wszyscy, bo są osoby, które takiego problemu nie mają.

Przyjechaliśmy na Stare Miasto i szukamy miejsca do parkowania. W tej części miasta parkowanie nie jest bezpłatne - obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania. Jest stosunkowo duży parking przy ul. Przymurze i miejsca parkingowe w ciągu uliczek prostopadłych do ul. Stary Rynek.

To, czy liczba miejsc parkingowych na Starym Mieście jest wystarczająca, to zupełnie inny temat. Problem z parkowaniem jest - o czym świadczą pozapychane samochodami uliczki starówki. Pojazdy stoją też tam, gdzie nie powinny, czyli na ulicy Stary Rynek, gdzie co do zasady obowiązuje zakaz ruchu (z wyjątkami). Pisaliśmy o tym tutaj.

fot. Mikołaj Sobczak

Kilkoma miejscami parkingowymi dysponują urzędnicy. „Ich“ parking znajduje się za Ratuszem Staromiejskim i bardzo często są tam wolne miejsca. Ale wjazd na parking blokuje szlaban i znak „zakaz ruchu“. Urzędnicy nie przewidują udostępnienia „swoich“ miejsc parkingowych innym kierowcom.

- Parking przy Ratuszu Staromiejskim zawsze był przeznaczony do obsługi instytucji mieszczących się w obiekcie. Korzystają z niego nie tylko urzędnicy, ale także EOK, czy Euroregion Bałtyk. W związku z tym, że nie respektowany był zakaz wjazdu na teren parkingu, ok. 2 lata temu został postawiony szlaban. W związku z tym, że próby czy wydarzenia organizowane w Ratuszu odbywają się w większości popołudniami, czy w weekendy, na dzień dzisiejszy nie planujemy wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu parkingu - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.