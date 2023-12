Pomagają dzieciom i czekają na wolontariuszy

- Miałem wielkie problemy w szkole, przyszedłem na świetlicę i już po miesiącu poprawiły mi się oceny - mówi Przemek z SP nr 6 w Elblągu, który w jasełkach organizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” wcielił się ostatnio w jednego z aniołów. Zobacz zdjęcia.

Wczoraj (18 grudnia) przez Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” w Elblągu zostały wystawione jasełka. W ich obsadzie pojawiły się nie tylko dzieci ze świetlicy, ale również kadra i członkinie klubu seniora.

Podczas występu mogliśmy usłyszeć muzykę na żywo i kolędy śpiewane przez dzieci. Celem jasełek było przypomnienie widzom, co w tym czasie jest najważniejsze, a po krótkim przedstawieniu zostały rozdane upominki dla dzieci, kadry, wolontariuszy i organizacji wspierających stowarzyszenie.

Przypomnijmy: Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” w Elblągu powstało kilka lat temu z inicjatywy prezydenta miasta. Głównym sponsorem działalności jest Urząd Miejski, jednak organizacja bardzo często współpracuje z Bankiem Żywności, DPS-em oraz ECUS-em, organizując zbiórki żywności i imprezy integracyjne. Kluczowa dla całej działalności jest również pomoc wolontariuszy, których brakuje.

- Działamy w formie popołudniowej świetlicy terapeutycznej, służymy pomocą dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych - mówi Agnieszka Jon-Dąbała, kierownik Placówki Wsparcia Dziennego. - Nasi podopieczni to dzieci w wieku szkolnym. Pomagamy im w nauce, odrabiamy lekcje, zapewniamy spokojne miejsce do odpoczynku, organizujemy zajęcia tematyczne i bezpieczną przystań, gdzie od poniedziałku do piątku aktywnie spędzają czas po szkole. Zapewniamy też podwieczorek, a od czasu do czasu organizujemy zajęcia kulinarne czy higieniczne, a także spotkania z dzielnicowymi. Do dyspozycji dzieci są też pedagog, psycholog i socjoterapeuta, zatrudnieni przez stowarzyszenie - dodaje.

Stowarzyszenie dociera do potrzebujących dzieci poprzez ulotki zostawiane w szkołach i przekazane pedagogom, którzy po rozmowach z uczniami, często zachęcają ich do dołączenia do świetlicy.

Potrzeby stowarzyszenia

- Miejsce jest dla dzieci i to one są w tym wszystkim najważniejsze - podkreśla prezeska stowarzyszenia, Agnieszka Muras-Szkudlarek. - Chcemy, żeby każde potrzebujące dziecko wiedziało, że może do nas przyjść. Każde dziecko z jakimś problemem czy dysfunkcją. Dysfunkcją może być to, że w szkole nie ma przyjaciół, może być to, że cały wolny czas spędza tylko w telefonie, może być to, że rodzice pracują do późna i takie dziecko siedzi same w domu. My czekamy na takie dzieci.

Placówka Wsparcia Dziennego funkcjonuje dzięki dzieciom i pracownikom, ale potrzebuje również wsparcia wolontariuszy, którzy poświęciliby dzieciom swój czas.

- Potrzeby dzieci są przeogromne. Czekamy na każdego, kto będzie chętny do zabawy, do pomocy w lekcjach, do rozmowy. Czekamy na każdego, kto będzie mógł powiedzieć dobre słowo dziecku, które tego potrzebuje, które może mieć danego dnia doła, bo w domu nie ma co jeść, bo w szkole nie ma kolegów, bo ma problemy w nauce, bo mama za długo jest w pracy - mówi prezeska stowarzyszenia.

Wolontariusze są potrzebni, ale czy można tak po prostu przyjść sobie z ulicy i posiedzieć z dziećmi?

- W momencie rekrutacji na wolontariusza, potrzebujemy kilku informacji, w tym zaświadczenia o niekaralności. Koszt jest niewielki, wynosi tylko 30 zł, a dla nas to bardzo ważne. My składamy wypełniony wniosek do sądu i jeśli nie ma kolejek, to często takie zaświadczenie otrzymujemy od ręki - informuje prezeska.

Zostanie wolontariuszem to też odpowiedzialność i zobowiązanie, dlatego każdy, kto decyduje się na ten krok, powinien być świadomy, ile to znaczy dla dzieci.

- One się bardzo szybko przywiązują - zaznacza Agnieszka Muras-Szkudlarek. - Oczywiście nie wymagamy jakichś deklaracji po pierwszej czy drugiej wizycie, ale dzieci pytają i tęsknią. Jeśli będą miały osobę, która będzie ich regularnie odwiedzać, to będą miały tę pewność i stabilność, będą wiedziały, na kogo czekają.

Co o świetlicy myślą jej podopieczni?

- Przychodzę prawie przez cały tydzień, czasem nie mogę, bo mam dodatkowe zajęcia - mówi Zuzia, uczennica SP1 w Elblągu, która w jasełkach grała Maryję. - Dużo dzieci po lekcjach nie ma co ze sobą zrobić i zamiast siedzieć w telefonie, przychodzą na świetlicę, poznają innych ludzi, zaczynają się przyjaźnie i to jest bardzo fajne. Podoba mi się, że często są jakieś atrakcje - dodaje wesoło.

- Miałem wielkie problemy w szkole, przyszedłem na świetlicę i już po miesiącu poprawiły mi się oceny - mówi Przemek z SP6 w Elblągu, który w przedstawieniu wcielił się w jednego z aniołów. - Chodzę do świetlicy, żeby się uczyć i odpocząć - dodaje.