Pomóż Angelice wygrać najważniejszy mecz. Przeciwnik – nowotwór...

- Angelika to silna, wysportowana, dobra i bezinteresowna dziewczyna, która zawsze chętnie pomaga nie oczekując nic w zamian. Nigdy nie prosi o pomoc, dlatego teraz my - grupa jej najbliższych przyjaciół, wołamy o pomoc dla niej – czytamy na stronie internetowej zrzutki. Angelika zmaga się z nowotworem...

Jak czytamy na stronie zrzutki, Angelika pochodzi z Elblągą, grała w siatkówkę m. in. w II-ligowym zespole E. Leclerc Orzeł Elbląg.

- Kiedy dowiedziała się o chorobie, była w ciąży z drugą córeczką, Laurą. Świat runął jej w jednej chwili, a wyczekiwania i radość z narodzin dziecka przysłonił jej i jej rodzinie smutek, stres i niepewność jutra – piszą przyjaciele kobiety, relacjonując jej dotychczasową walkę z chorobą zrzutka.pl.

Niestety nowotwór przerzucił się na płuca.

- Mąż Angeliki z rodziną zaczęli szukać pomocy w innych klinikach, m.in. w Warszawie, gdzie jest nadzieja badań klinicznych i podania chemii z immunoterapią, Następnie, na co trzeba się już przygotować, jedynym ratunkiem są kosztowne leki, które nie są refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia – czytamy na stronie zrzutki.

Dawka leku, którego potrzebuje Angelika, kosztuje 20 tys. zł, a ona potrzebuje 2 lub 3 takich dawek.

- Samo podanie tego leku to koszt wysokości 70 tys. zł. Podaje się go w 1 i 8 dzień, a później co 21 dni. Leczenie może trwać do roku... - informują przyjaciele Angeliki. Taka kuracja może wynieść nawet 1,5 mln zł... Póki co na koncie zrzutki jest ponad 38 tys.

- Pomóżmy Angelice wygrać ten najważniejszy "mecz"! Wygrajmy jak jedna drużyna – zachęcają organizatorzy zbiórki.

Do włączenia się w zbiórkę zachęca m. in. Joanna Wołosz, mistrzyni Włoch i triumfatorka Ligi Mistrzyń grająca w Imoco Volley Conegliano.

- Angela, z którą stawiałyśmy pierwsze siatkarskie kroki w Energa MKS Truso Elbląg - volleyball team ma do zagrania najważniejszy mecz! Pokonać raka! Siatkarski świecie POMÓŻCIE! Angie ma dla kogo żyć! Każda złotówka jest na wagę złota! Link do zbiórki znajdziecie tutaj - zachęca w swoich mediach społecznościowych pochodząca z Elbląga siatkarka.