Prezydent odrzucił większość odwołań w BO

Mieszkańcy Elbląga złożyli odwołania w sprawie 26 projektów złożonych do budżetu obywatelskiego, które otrzymały od urzędników negatywną opinię. Po rozpatrzeniu odwołań prezydent Elbląga zaakceptował jedynie trzy z nich...

- Proszę zainteresować się sprawą odwołań mieszkańców, których projekty zostały zaopiniowane negatywnie. Podpowiem, że tylko 3, które pierwotnie zostały odrzucone z powodu przekroczenia dostępnych środków, dostały pozytywną odpowiedź. Na pozostałe odpowiedź była taka sama (kopiuj-wklej). Zero wyjaśnienia, skąd taka decyzja prezydenta – napisał do nas jeden z Czytelników.

Sprawdziliśmy. Mieszkańcy złożyli odwołania w sprawie 26 projektów złożonych do budżetu obywatelskiego, które otrzymały od urzędników negatywną opinię. Trzy, które dołożono po decyzji prezydenta do etapu glosowania, to przebudowa ul. Zajchowskiego (od ul. Słonecznej do SP nr 12), budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Sadowej do hali przy al. Grunwaldzkiej oraz organizacja imprezy Igrce” przez Sportową Szkołę Podstawową nr 3.

Takiej treści pisma otrzymują mieszkańcy w sprawie odrzucenia ich wniosku do BO. Nadesłane przez Czytelnika

W pismach, które otrzymali odwołujący się wnioskodawcy, prezydent w jednym zdaniu napisał jedynie, że podtrzymuje negatywną opinię dotyczącą wniosku. Nie uzasadnił szerzej swojej decyzji...

Pełną listę projektów budżetu obywatelskiego, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców, znajdziecie tutaj. W tej edycji, jak już informowaliśmy, mieszkańcy złożyli 113 wniosków, aż 70 z nich otrzymało od urzędników negatywne opinie.

Przypomnijmy, że głosowanie w budżecie obywatelskim Elbląga będzie trwać od 8 sierpnia do 5 września.