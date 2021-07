Program bezpłatnych badań działa, ale nie w Elblągu

Rząd zachęca osoby po 40. roku życia do skorzystania z programu bezpłatnych profilaktycznych badań. Problem w tym, że w całym regionie elbląskim nie zgłosiła się jeszcze żadna placówka, w której można to zrobić. Najbliższa jest... w Nowym Dworze Gdańskim.

- Absolutnie powrót do profilaktyki jest priorytetem. Nieprzypadkowo program Profilaktyka 40 plus pojawił się jako rozwiązanie, które ma zachęcić Polaków powyżej 40. roku życia do tego, żeby właśnie się zbadać. Zwracam uwagę, że profilaktyka 40 + ma dać pewien podstawowy obrazek stanu zdrowia, w jakim jesteśmy. To nie jest program wielotorowy, wielospecjalistyczny, tylko to jest pewien początek drogi diagnozowania swojego zdrowia – mówił kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski, cytowany przez Puls Medycyny.

Program bezpłatnych profilaktycznych badań dla osób powyżej 40. roku życia działa od 1 lipca. By wziąć w nim udział, wystarczy wypełnić ankietę przez Internetowe Konto Pacjenta lub przez infolinię (nr 22 735 39 53). Badania są udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system. Wystarczy zgłosić się do placówki z dowodem osobistym. Przez pierwsze dziewięć dni ankiety wypełniło w całym kraju ok. 80 tys. osób.

- Profilaktyka 40 Plus ma pomóc w odbudowie zdrowia po epidemii, ale też przygotować Polaków na tego typu wydarzenia w przyszłości – mówi Magdalena Mil, rzecznik prasowy warmińśko-mazurskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Problem w tym, że w całym regionie elbląskim nie zgłosiła się jeszcze żadna placówka, w której takie bezpłatne badania można w ramach programu zrobić. Najbliższa jest... w Nowym Dworze Gdańskim.

- Wnioski o dołączenie do programu cały czas spływają. Spodziewamy się, że wraz z upływem dni i wraz z rosnącym zainteresowaniem pacjentów, będzie ich coraz więcej – dodaje Magdalena Mil,

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla konkretnej osoby, zależy od odpowiedzi, jakich udzieli w ankiecie.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi; stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy; stężenie glukozy we krwi; próby wątrobowe: ALAT, AspAT, GGTP; poziom kreatyniny we krwi; badanie ogólne moczu; poziom kwasu moczowego we krwi; krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn: morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi; stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy; stężenie glukozy we krwi; próby wątrobowe: ALAT, AspAT, GGTP; poziom kreatyniny we krwi; badanie ogólne moczu; poziom kwasu moczowego we krwi; krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT); PSA – antygen swoisty dla prostaty.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie; obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI); ocena miarowości rytmu serca.

Więcej informacji na temat programu i listę placówek realizujących bezpłatnie badania znajdziecie tutaj