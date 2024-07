Przysięgali na sztandar

W Braniewskiej IX Brygadzie Kawalerii Pancernej, 117 żołnierzy - elewów z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyło przysięgę wojskową. 10 czerwca stawiło się w jednostce 143 kandydatów na żołnierzy. Nieco ponad dwudziestu nie wytrzymało trudów szkolenia. Rozpiętość wiekowa nowych żołnierzy wynosiła od 20 do 50 lat. Wśród przysięgających było także siedemnaście żołnierek.

Uroczysta przysięga odbyła się na placu apelowym 9 brygady. Zaprzysiężenia dokonał płk Tomasz Trojnar, czasowo pełniący obowiązki dowódcy 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Dowódca brygady, generał broni Sławomir Lidwa, dowodzi bowiem czasowo kontyngentem ochrony granicy z Białorusią. Na sam akt przysięgi pojawiło się mnóstwo gości - samorządowców, ze starostą powiatu braniewskiego, Leszkiem Dziągiem na czele.

Podczas 4-tygodniowego szkolenia żołnierze nauczyli się podstaw wojskowego rzemiosła, w tym regulaminów, musztry, zasad posługiwania się bronią i innym sprzętem wojskowym.

Pułkownik Trojnar przemawiając, do mających złożyć przysięgę, powiedział między innymi:

- Choć na przestrzeni dziejów naszego państwa zmieniały się ustroje i epoki oraz zmieniała się forma i treść przysięgi to nie zmienił się jej sens i znaczenie. Była i jest to przysięga na wierność Ojczyźnie i Narodowi.

Sama przysięga miała tradycyjnie bardzo uroczysty charakter. Był zbiorowo odśpiewany hymn. Była także pieśń – hymn braniewskiej brygady, „My pierwsza Brygada”. Towarzyszyła zaś uroczystości orkiestra marynarki wojennej z Gdyni pod batutą tamburmajora, starszego chorążego sztabowego Zygmunta Zegarlickiego. Orkiestranci wykonali, prócz hymnu, także dwa instrumentalne standardy muzyczne, które bardzo się spodobały uczestnikom uroczystości. Świadczyły o tym spontaniczne i rzęsiste oklaski.

Fot. Braniewskiej IX Brygady Kawalerii Pancernej

W imieniu nowo zaprzysiężonych żołnierzy, głos zabrała Wiktoria Heida, mieszkanka Elbląga. Podziękowała ona dowódcom za trud włożony w szkolenie. Przy okazji oświadczyła, iż jej marzeniem jest dalsza kariera wojskowa w braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. Nota bene aż pięćdziesięciu nowo zaprzysiężonych żołnierzy, wedle słów dowódcy kompanii dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, Dawida Hildebrandta, zdeklarowało chęć pozostania w braniewskiej jednostce na dalszym już jedenastomiesięcznym szkoleniu. Trzydzieścioro następnych chce kontynuować karierę wojskową w innych jednostkach.

Oficjalna uroczystość (dowodzona przez podpułkownika Daniela Stanickiego) zakończyła się defiladą wojskową nowo zaprzysiężonych żołnierzy, którzy po uroczystości, swoim sukcesem mogli podzielić się z bliskimi. Już w sierpniu natomiast, w Braniewie jednomiesięczne szkolenie, rozpoczyna kolejny turnus żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.