Referat nadal spowolniony

W zgłoszeniach od naszych Czytelników powraca temat dostępności Referatu Obsługi Kierowców dla elblążan. - Trzeba godzinami siedzieć przy telefonie i to przez kilka dni - twierdzi pan Henryk, który starał się o zarejestrowanie samochodu.

O kolejkach do Referatu Obsługi Kierowców pisaliśmy niedawno, również w odpowiedzi na prośbę Czytelników:

- Od dwóch tygodni nie można się dodzwonić ani zarejestrować w systemie, żeby przerejestrować auto - informowała nas na początku grudnia mieszkanka Elbląga. - Podany na stronie urzędu numer telefonu jest nieaktualny, po dodzwonieniu się do Urzędu Miasta podawany jest nieaktywny numer telefonu.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga, informowała nas wtedy, że problemy z dostępnością referatu dla interesantów i długi czas oczekiwania na załatwienie poszczególnych spraw to efekt zachorowań na koronawirusa.

- W listopadzie z powodu izolacji i kwarantanny pracowników przez kilka dni Referat Obsługi Kierowców nie prowadził bezpośredniej obsługi - wskazywała rzecznik. - To niestety spowodowało opóźnienia i przesunięcia w obsłudze kierowców. Aktualnie większość pracowników referatu jest obecna, jednak pewne utrudnienia i wydłużenie czasu oczekiwania jeszcze są, za co przepraszamy - podkreślała. Zaznaczała też, że do pomocy w obsłudze referatu delegowani są pracownicy innych departamentów.

Pan Henryk, który kontaktował się z nami ostatnio, do pracy referatu podchodzi bardzo krytycznie. Próbę załatwienia swoich spraw określa jako "gehennę", czuje się też lekceważony jako interesant.

- Człowieka osobiście nie przyjmują, mówią proszę dzwonić i umówić kolejkę, można dzwonić nawet trzy dni non stop, nie odbiera nikt. Przecież tam pracuje mnóstwo osób - twierdzi nasz Czytelnik. - Odkładają słuchawkę i przez parę godzin telefon jest zajęty - dodaje. Twierdzi też, występują bardzo duże problemy z rejestracją wizyty przez stronę internetową, która ma być według niego zrobiona "dla oka".

W związku z problemami z dostępnością referatu dla mieszkańców ponownie skierowaliśmy pytania do Urzędu Miejskiego. Dziś (22 grudnia) odpowiedź Departamentu Spraw Obywatelskich przekazał nam Łukasz Mierzejewski z biura prasowego elbląskiego ratusza, przytaczamy ją w całości poniżej.

"Odpowiadając na zgłoszenie Czytelnika skierowane do Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl informujemy, że Referat Obsługi Kierowców pracuje nieprzerwanie od chwili ogłoszenia epidemii, obsługując zainteresowanych m.in. rejestracją pojazdu, wydaniem dowodu rejestracyjnego, czy prawa jazdy.

Ogłoszony stan epidemii, z przyczyn od nas niezależnych, ograniczył dostępność interesantów do należnych usług. W celu dokonania rejestracji pojazdu, odbioru dowodu rejestracyjnego itp. wprowadziliśmy usługę internetową umożliwiającą samodzielne wybranie terminu załatwienia sprawy, a w przypadku braku dostępu do Internetu możliwość telefonicznego umówienia się w powyższych sprawach pod numerem telefonu: 55 221 21 22 (informacje szczegółowe są zawarte w załączniku do Komunikatu Prezydenta Elbląga z dn. 10.11.2020 r.).

Ilość miejsc, zarówno na tzw. listach internetowych, jak również telefonicznych jest ruchoma, uzależniona od sytuacji personalnej w Referacie. Absencja chorobowa pracowników jest spowodowana m.in. trwającą epidemią. Mogą zdarzyć się więc sytuacje, gdy połączenie telefoniczne nie będzie zrealizowane w związku z prowadzoną na danej linii rozmową, ale wówczas osoby odpowiedzialne starają się w miarę możliwości oddzwaniać do interesantów. Podejmujemy wysiłki, aby Państwa sprawy zostały możliwie jak najszybciej zrealizowane, jednak w zaistniałej sytuacji epidemicznej zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość" - piszą urzędnicy.

Przypomnijmy na koniec, że powyższe rozwiązania opierają się na Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 października tego roku.

- Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów - brzmi jeden z zapisów rozporządzenia. Dokument określa, że chodzi tu m. in. o sprawy z zakresu "wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych".