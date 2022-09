Rodzinny rok pełen atrakcji

„Rodzina to siła” to główne przesłanie projektu, którego działania rozpoczną się już we wrześniu w salach edukacyjno-animacyjnych Pracowni 3 Pokoje w Elblągu. Właśnie trwa rekrutacja uczestników do trzeciej i ostatniej edycji programu wsparcia pn. „Laboratorium Rodziny 2”.

W rocznym harmonogramie projektu przewidziano cykliczne, środowe warsztaty rozwojowo-edukacyjne, które odbywać się będą w godz. 17-19 w salach Pracowni 3 Pokoje na ulicy Fromborskiej 2a w Elblągu. - Dzieci i młodzież pozostają w tym czasie pod opieką trenerów oraz animatorów - bawią się, uczą w ramach twórczego działania, rozwijają swoje kompetencje i umiejętności – wymienia koordynatorka projektu. - W tym samym czasie rodzice mają dwie godziny spokoju, czyli czas na kawę lub herbatę, spotkanie z innymi rodzicami i rozwój osobisty. I to wszystko za darmo, w ramach dofinansowania projektu ze środków UE. Wystarczą chęci oraz gotowość do regularnego działania – dodaje. Na te rodziny, które zdecydują się na udział, czeka jednak znacznie więcej atrakcji. W planach są wyjazdy integracyjne dla wszystkich uczestników bez wyjątku. Średnio raz w miesiącu grupa spotyka się na weekendowych zajęciach pn. „Dzika Rodzina” oraz „Twórcza Rodzina”. To oznacza wspólne grzybobrania, wizytę w stajni oraz lesie, warsztaty dekoracyjno-florystyczne, warsztaty robienia mydełek diy, spektakle teatralne czy widowiska bańkowe. Uczestnicy projektu otrzymają także wsparcie specjalistyczne, w zależności od chęci i potrzeb m.in. psychologa, pedagoga czy trenera rozwoju osobistego. A na koniec wspólnie zorganizują wielki Piknik. To wszystko czeka bezpłatnie na elblążan, którzy zdecydują się wziąć udział w projekcie „Laboratorium Rodziny 2”. Realizatorzy zapraszają całe rodziny reprezentowane przez osobę dorosłą, która spełnia minimum jedno z poniższych kryteriów: samotnie wychowuje dzieci, ma trójkę pociech lub więcej, jest osobą bezrobotną bądź nieaktywną zawodowo, reprezentuje rodzinę korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej bądź Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, jest osobą niepełnosprawną lub rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. To dla nich oraz ich dzieci zaplanowano cykl działań skoncentrowanych na nauce wzajemnego zrozumienia i szacunku, wzmacnianiu bliskości czy budowaniu wzajemnych relacji. A wszystko to w ramach aktywnego działania i doświadczania. Rekrutacja trwa do 18 września! Osoby zainteresowane zgłoszeniem swojej rodziny do projektu powinny wypełnić formularz dostępny w biurze projektu przy ulicy Fromborskiej 2A, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10-16. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego z opiekunem pod numerem: 509 896 336 lub e-mailowego: laboratoriumrodziny@gmail.com. Projekt „Laboratorium Rodziny 2” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spółdzielnia Socjalna IDEA