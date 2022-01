Rondo honorowe

Rondo Honorowych Krwiodawców – zamiast Tarnopola. Z taką inicjatywą wyszedł mjr Grzegorz Kaśkiewicz, prezes Wojskowego Klubu HDK PCK "Brotherhood of blood", który działa przy Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód. O pomyśle poinformował klub HDK przy Zarządzie Rejonowym PCK w Elblągu.

- Obecna nazwa budzi wiele kontrowersji wśród społeczeństwa. Natomiast nowa nazwa wpłynie na podniesie rangi oraz promowanie wśród społeczeństwa szlachetnej postawy życiowej prezentowanej przez honorowych dawców krwi, która wynika z dużego zrozumienia dla potrzeby leczenia krwią i ratowania życia ludzkiego. Będzie to również okazja dla władz Elbląga do podziękowania elbląskim dawcom krwi za ofiarność i chęć niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Proponowana nazwa nie wzbudza kontrowersji ani animozji społecznych – brzmi uzasadnienie petycji adresowanej do prezydenta Elbląga.

Petycję można znaleźć w mediach społecznościowych klubu krwiodawców przy Zarządzie Rejonowym PCK w Elblągu. Podpisać pod nią mogą się tylko mieszkańcy Elbląga. Listy z podpisami należy dostarczyć do Oddziału Rejonowego PCK (plac Słowiański 13), do 14 stycznia.

Przypomnijmy. Zmianę nazwy ronda postulowali już mieszkańcy po tym, jak władze lokalne Tarnopola, partnerskiego miasta Elbląga, nadały miejscowemu stadionowi imię Romana Szuchewycza, dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnego za ludobójstwo Polaków w Małopolsce Wschodniej. Mieszkańcy proponowali zmianę nazwy na rondo Ofiar Wołynia, jednak Rada Miejska nie uwzględniła petycji w tej sprawie. Ostatnio kontrowersje wokół współpracy Elbląga i Tarnopola powróciły, po tym, jak władze ukraińskiego miasta wywiesiły na swojej siedzibie portret Stepana Bandery.