Rozmiar ma znaczenie

Czy Elbląg będzie miał nową atrakcję turystyczną? Pojawił się pomysł zbudowania potężnego pomnika Piekarczyka na Górze Chrobrego.

Pomnik Jezusa ze Świebodzina ma 48 metrów wysokości (kopiec – 12 m, płyta – 1 m, postać – 33 m, korona – 2 m ), rozpiętość ramion – 26 metrów, ciężar całkowity około 260 ton. Pomnik Jezusa z Rio de Janeiro ma 38 metrów (figura – 30 metrów, cokół – 8 metrów). Piszemy o tym nie bez powodu. Prawdopodobnie na szczycie elbląskiej Góry Chrobrego stanie potężna figura Piekarczyka, wzorowana na figurze mieszczącej się przy Bramie Targowej. Udało nam się dotrzeć do pierwszych wizualizacji pomnika.

Piekarczyk na miarę Elbląga ma mieć 44 metry wysokości, ważyć ok 320 ton. Jeszcze nie wiadomo, z jakiego materiału będzie zbudowany.

„Na szczycie pomnika będzie znajdował się taras widokowy, z którego można będzie podziwiać panoramę Zalewu Wiślanego” - czytamy w założeniach koncepcyjnych. Przy łopacie zostanie zlokalizowana „Piekarenka” - kawiarnia, w której elblążanie i turyści będą mogli spędzić czas.

Prywatny inwestor proponuje, aby najwyższe (niedostępne dla turystów) miejsca wydzierżawić pod instalacje sieci radiowych, telewizyjnych, telefonii komórkowej, co jego zdaniem w części pokryje koszt utrzymania pomnika. Jest też pomysł uruchomienia tzw. „tyrolki” z tarasu widokowego na parking przed Górą Chrobrego. Jednak sami pomysłodawcy przyznają, że to wymaga jeszcze analizy pod względem bezpieczeństwa.

Pomnik ma zostać zbudowany w partnerstwie publiczno-prywatnym. Szacowany koszt to ok. 15 mln zł. Część z nich ma zostać zebrana na portalu crowdfundingowym. Zbiórka ma zostać uruchomiona jeszcze w tym roku. Pomnik ma zostać oddany do użytku w 2029 r., przed kolejnymi wyborami samorządowymi.

Pomysłodawcy liczą, że będzie to kolejna atrakcja turystyczna w mieście, która wzmocni markę turystyczną Elbląga i przyczyni się do wzrostu liczby turystów w mieście. Ostateczną decyzję ma podjąć nowy prezydent Elbląga. Nie znamy opinii kandydatów na prezydenta na ten pomysł.

Obecnie w Elblągu stoi jedna figura Piekarczyka przy Bramie Targowej oraz pięć tzw. „mini piekarczyków na Starym Mieście. Więcej o prawdziwym Piekarczyku przeczytasz tutaj.

Więcej szczegółów jutro (2 kwietnia).